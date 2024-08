Gran Vellas lança condomínio de luxo em Jericoacoara, destino global

Sendo o único condomínio fechado da região de Jeri, o Gran Vellas veio integrar a natureza com o investimento na região onde encontra-se o terceiro parque nacional mais visitado do Brasil, localizado no fluxo de passagem para os melhores beach Clubs da região.

Gran Velas (foto: gran Velas)

O empreendimento é ponto estratégico para o refúgio dos praticantes dos esportes náuticos.

Eleito entre poucos como o pôr do sol mais bonito do mundo, a região segue imbatível em pesquisas entre turistas para sua visita e retorno; com a temporada de ventos iniciando esse mês, a movimentação no aeroporto de brasileiros e estrangeiros triplica, fomentando ainda mais o comércio local.

Com essa demanda por hospedagem, nasce as Casas Gran Vellas; 04 modelos de casas que na visão dos desenvolvedores e especialistas do mercado é uma grande oportunidade para quem quer ter um lugar neste paraíso, rentabilizando com a alta demanda de hospedagem.

Gran Velas (foto: Gran Velas)

Considerada uma das praias mais visitadas do mundo, Jericoacoara é destino crescente de empreendimentos nacionais e internacionais. O paraíso cearense é o local escolhido para o primeiro lançamento da Gran Vellas Urbanismo no mercado imobiliário.





A Gran Vellas Urbanismo é uma incorporadora que tem empreendimentos diferenciados. Além disso, são localizados em destinos turísticos com alta demanda no nordeste brasileiro.

O empreendimento é a sociedade da Granvelas Urbanismo e da Alpha Inco a incorporadora de alto padrão do João Gondim, o tubarão do mercado imobiliário. A Alpha Inco, é a empresa com mais de 20 anos no mercado imobiliário brasileiro com projetos diferenciado de alto padrão em Jericoacoara, São Paulo e Santa Catarina.

"É um condomínio fechado, então é o primeiro bairro privativo de Jijoca, e vai ter lazer completo, com uma praia artificial, arena de Beach Tennis, piscinas, academia e muito mais. Além disso, a fiação será toda subterrânea. Algumas pessoas que já compram os lotes adquiriram mais de um, e eles querem usar mesmo como uma casa de praia ou oferecer locação por temporadas. É um empreedimento único com todo lazer sofisticado que merece", revelou Gondim





As informações foram confirmadas pelo CEO da incorporadora, João Gondim, que destacou já haver interesse de compradores de todas as regiões do País.