Todomoda: A franquia de moda em ascensão que está conquistando o mercado

O mercado de franquias no Brasil está em constante evolução, e o ano de 2024 promete trazer várias tendências e oportunidades para empreendedores e investidores. Após um crescimento de 14,3% em 2022 e 17,2% no primeiro trimestre de 2023, o mercado continua a se recuperar dos impactos da pandemia. Faturamento em alta comparando 2023 com 2022, tendo crescido em torno de 13% e fechando em R$250 bilhões.

Fundada na Argentina em 1995, a Todomoda é uma empresa dedicada ao design, fabricação e venda das últimas tendências da moda em acessórios.Desde o início, a Todomoda tem experimentado um crescimento sustentável, posicionando-se entre as principais marcas internacionais.

Com uma rede de mais de 800 lojas, a Todomoda está presente em diversos países, oferecendo acessórios diferenciados e acessíveis para um público de todas as idades.

Clientes: A cada ano, 25 milhões de clientes escolhem a Todomoda para complementar seus looks com estilo e personalidade. Graças à implementação de ferramentas de previsão com IA, a Todomoda aumentou sua assertividade na previsão de vendas de 80% para mais de 95%. Isso significa que diferentes perfis de clientes encontram exatamente o que desejam, quando desejam.

Claiton Santos, Diretor de Expansão Global, comenta que “Com uma média de 70 milhões de unidades vendidas por ano, os acessórios se tornaram parte essencial do guarda-roupa de muitas pessoas. A Todomoda alcançou uma receita anual de USD 315 milhões, consolidando sua posição como líder no segmento de acessórios de lifestyle na América Latina”.

Instigado pela grande ascensão deste mercado, somado ao impressionante know-how da gigante global, Sandro Larocca resolveu investir nas 2 primeiras unidades franqueadas da TODOMODA, tornando-se um marco para a líder de acessórios no Brasil.

“Eu escolhi a Todomoda porque, antes de tomar qualquer decisão, analiso cuidadosamente todas as opções. Fui orientado durante o processo para garantir que esta era a escolha certa, tanto que decidi investir em duas unidades. O que mais me encorajou foi a disposição da Todomoda em adaptar a marca para o mercado brasileiro, ajustando-se às preferências locais. Cada país tem suas particularidades, e eles demonstraram flexibilidade para se adequar a isso. Além disso, o suporte oferecido pela Todomoda é excepcional. Estou muito entusiasmado em fazer parte deste momento de expansão da marca no Brasil.”

Nos próximos anos, a Todomoda planeja inaugurar mais de 600 lojas em todo o Brasil. A marca está empenhada em acelerar seu crescimento e fortalecer sua presença nos shoppings e ruas do país.

“Fiquei encantado com a franquia da Todomoda, especialmente pela forma diferenciada como tratam os franqueados. Tudo é extremamente bem organizado, desde a operação até o uso de inteligência artificial, o que proporciona uma grande segurança ao assumir a franquia. Além disso, o suporte oferecido é excepcional, desde o início das negociações até o funcionamento pleno da loja. Eles estão sempre disponíveis para ajudar, o que foi um fator importante na minha decisão de adquirir as franquias," relata Sandro Larocca, que adquiriu duas unidades da Todomoda.

A Todomoda adota um modelo de franquias que oferece oportunidades a empreendedores interessados no setor de moda e acessórios. Os números falam por si, investimento inicial: a partir de R$390.000, os franqueados podem entrar para a comunidade Todomoda e operar uma loja com todo o suporte da marca.

Faturamento Médio: Aproximadamente R$1 milhão por ano, tornando a franquia uma opção atrativa para quem busca retorno financeiro sólido. Retorno sobre Investimento (ROI): O período estimado para recuperar o investimento varia entre 24 e 36 meses. Lucratividade: Os franqueados podem esperar um lucro líquido entre 10% e 18%.

"A Todomoda tem um forte compromisso em se manter atualizada com as tendências emergentes. Essa busca constante por diversidade de produtos foi algo que me atraiu muito. As novidades chegam semanalmente, proporcionando ao franqueado uma ampla variedade de produtos, aumentando a probabilidade de vendas e fidelização do cliente. Além disso, todo o sistema já vem pronto, eliminando preocupações com a gestão de sistemas e outras dificuldades. A organização deles é excelente, o que foi um grande diferencial para mim. Estou muito feliz em ser um franqueado da Todomoda. Minha loja já está operando perfeitamente, e não tenho dúvidas de que foi a melhor escolha que fiz”, conclui Sandro.

No território brasileiro, a Todomoda desembarcou em 2019 com ímpeto, inaugurando 10 novas lojas no Estado de São Paulo, rapidamente se tornando um ponto de referência para o consumidor local. Parte do grupo BSG (Blue Star Group), a empresa é notória por sua rentabilidade e pela experiência de compra integrada que oferece, mesclando o ambiente físico com o digital em suas lojas 360º.

