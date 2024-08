MC Daniel toma atitude inusitada

MC Daniel e a influenciadora Lorena Maria, estão curtindo uma viagem romântica pela Grécia, após terem assumido recentemente o relacionamento. O casal tem compartilhado momentos especiais nas redes sociais, dando aos seguidores um vislumbre de sua conexão enquanto desfrutam das belezas do país europeu.

Depois de uma noite movimentada ao lado de famosos como Anitta, Dani Calabresa e Bruna Griphao, o casal aproveitou a manhã desta terça-feira (13) para relaxar. Lorena revelou que, após a madrugada animada, eles acordaram mais tarde e foram direto para o sol, aproveitando cada minuto juntos.

Em um gesto carinhoso, MC Daniel preparou um café da manhã especial para a namorada, que ela mostrou orgulhosamente nas redes sociais. "Ele faz o café, ele traz o café, ele me acorda", escreveu Lorena, exibindo o prato com frutas e pães que recebeu do cantor.

A viagem à Grécia faz parte de uma temporada de folga organizada por Anitta, que reuniu um grupo de amigos para curtir o verão europeu. Entre passeios e festas, MC Daniel e Lorena Maria têm aproveitado ao máximo essa experiência, consolidando ainda mais o relacionamento em meio ao cenário paradisíaco.