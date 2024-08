Influencer em estado términal revela detalhes sobre sua gravidez

A influenciadora digital Isabel Veloso, que ganhou destaque ao compartilhar sua jornada com um Linfoma Não-Hodgkin incurável, revelou recentemente que está grávida de seu primeiro filho. A notícia foi divulgada em uma entrevista concedida à revista Quem, em meados de maio. Isabel, que está em tratamento paliativo, discutiu a orientação médica sobre o congelamento de óvulos devido à sua condição de saúde.

Durante a entrevista, Isabel explicou que os médicos a aconselharam a considerar o congelamento de óvulos para duas principais possibilidades. A primeira seria a chance de ela realizar uma terapia celular experimental chamada Car-T Cell, caso obtivesse sucesso nesse tratamento. "Eles sugeriram que eu congele meus óvulos, para caso eu tenha a oportunidade de fazer o Car-T Cell e obtenha sucesso nesse tratamento", disse Isabel.

A segunda possibilidade envolvia o controle do tumor. Caso o tratamento estabilizasse o câncer, ela poderia usar os óvulos congelados para fertilização. Isabel mencionou: "Ou caso o controle do tumor siga muito estabilizado, para que consiga fertilizar".

Além dessas considerações, Isabel também cogitou o congelamento dos óvulos com a intenção de ter um filho mesmo após sua morte. "Caso eu acabe falecendo, achar alguém que se disponha a ser barriga de aluguel para gerar a criança com as minhas células e as do Lucas", declarou. Até o momento, não há informações adicionais sobre se o procedimento de congelamento foi realmente realizado.