WedPro Summit 2024 e Welucci reúnem Ana Hickmann e gigantes do mercado de casamentos

O evento WedPro Summit visa fortalecer o mercado de casamentos com inovação e crescimento conjunto

O WedPro Summit, um dos eventos mais aguardados do setor de casamentos, se prepara para a edição deste ano, que promete ser a maior até o momento. Liderado por Fernando Terra, acontecerá no dia 19 de agosto no Pátio Welucci, em São Paulo. O evento reunirá os melhores profissionais do setor, proporcionando uma oportunidade única para explorar as últimas tendências e inovações no mundo dos casamentos que movimenta mais de 40 bilhões de reais por ano.

Com uma visão clara sobre os desafios que os casais enfrentam durante o planejamento de seus casamentos, a patrocinadora Welucci, dedicada em criar eventos sem imprevistos, convenientes e personalizados, busca por meio dessa iniciativa, apoiar os fornecedores do mercado e promover o crescimento do mesmo. A empresa traz para o evento a icônica Ana Hickmann, que possui 30 milhões de seguidores em suas redes, como uma das palestrantessobre empreendedorismo feminino.

Além dela, participantes de destaque estarão presentes como Bruna Rebelo, fundadora do Cake Lover, Janine Goossens, co-fundadora do Jacques Janine, entre outros nomes, enriquecendo o ambiente e promovendo um espaço de aprendizado e troca de experiências. A programação completa está disponível no site, onde é possível adquirir os ingressos.

"Acreditamos que apoiar eventos como o WedPro Summit é importante para fortalecer o mercado de casamentos, incentivando a colaboração e o crescimento de todos os envolvidos. Nosso objetivo é contribuir para um ambiente onde o progresso e a inovação sejam constantes, não apenas para atender às expectativas dos casais, mas para superar os desafios do setor," afirma Priscilla Nicolellis, Head de Marketing e Comunicação da Welucci.

Segundo o Relatório Digital 2024, os brasileiros passam, em média, 9h13 na internet e 3h37 apenas nas redes sociais. No entanto, o setor de eventos no país ainda é predominantemente analógico. “A revolução digital e das redes sociais transformou a maneira como consumimos produtos e informação. Os casais da Geração Z e Alpha, em especial, tendem a buscar cada vez mais inspiração e novidades através do digital,” afirma Fernando Terra, fundador do WedPro Summit. “É fundamental que o setor se atualize e entenda a importância do marketing digital para se conectar com esse público. O WedPro Summit 2024 é uma oportunidade para explorar essas novas dinâmicas e estratégias”.

Serviço: WedPro Summit 2024 Data: 19 de agosto (segunda-feira) - das 9h às 22h Local: Pátio Welucci - R. Texas, 243 - Brooklin, São Paulo - SP, 04557-000 Ingressos: Link