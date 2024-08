Após parceria com Dennis Dj, Lary revela vontade de fazer remix sertanejo

Lary da continuidade ao seu projeto e lança o EP "Com Amor, Lary" parte 2 contando com um audiovisual gravado no MAC, em Niterói. A cantora e compositora traz outra face do EP, que diferente do bloco 1, vem carregado de sofrença com referências sertanejas:

''No bloco 2 do meu projeto tive a oportunidade de colaborar com compositores que ja trabalharam com Marilia Mendonça, Jorge & Mateus, Paula Fernandes, Matheus &Kauan, por exemplo, então eu acho que esse momento traz também uma sonoridade que lembra um pouco o sertanejo. E claro que o arranjo de todo projeto e muito pop, para conversar de fato com o meu trabalho, mas todas essas músicas facilmente poderiam ser um sertanejo num arranjo diferente.'', diz Lary.

Neste ano, a cantora lançou o single autoral “Em Busca da Minha Sorte”, que abriu as portas para o EP ''Com Amor, Lary - pt. 1'', e viralizou com mais 12 milhões de visualizações no Instagram, o que resultou em um remix com o renomado DJ carioca, Dennis.

''Pelo segundo bloco ter essa familiaridade com o sertanejo, eu penso muito em um artista do gênero para colaborar em um possível remix. Porque eu acho muito legal a música pop permitir isso, a gente passear entre gêneros e acabar furando bolhas, assim como aconteceu no primeiro bloco com a música ''Em Busca da Minha Sorte'', que ganhou um remix de funk, com o Dennis DJ, a convite dele, inclusive, e foi muito legal, furou algumas bolhas dentro da musica, isso e muito positivo, foi muito positivo pra mim.'', confessa a artista.