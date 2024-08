Expert revela a importância da profissionalização no segmento de apostas

De acordo com uma recente pesquisa do Datafolha, 15% da população brasileira já apostou em casas de apostas esportivas. Desses apostadores, eles gastam cerca de 20% de um salário mínimo por mês com os famosos 'bets'.

Porém, apesar do aumento do público, grande parte desses apostadores perderam mais do que venceram. Isso acontece pelo simples motivo das pessoas não levarem o mercado de apostas como um mercado que é preciso ter estudos, análises e controle emocional.

“Sabe quando falamos de probabilidade? Então, o apostador não pode jogar por jogar. Não pode olhar um ‘palpite’ e simplesmente colocar todo o seu dinheiro em algo que você ‘acha’. O grande problema é esse! As pessoas não têm embasamento, dados e nem estatísticas para fazer um investimento e acabam desperdiçando tempo e dinheiro”.

Isso quem explica é Pedro Ortega, que é um empresário de destaque e proprietário da OrtegaTips, a maior empresa de consultoria em apostas esportivas do país. Além disso, ele também é Diretor da R10 Score Vasco da Gama.

De acordo com Ortega, assim como em qualquer coisa da vida, o mercado de apostas esportivas exige esforço, dedicação, análise e também o auxílio de especialistas. Para ele, é primordial que para crescer com a banca, você busque acompanhar as dicas com especialistas da área.

“É muito importante ter um banco de dados e informações para você conseguir achar uma aposta de valor. Tendo os números ao seu favor, o apostador pode encontrar boas cotações e, a longo prazo, crescer com a banca. Para ter acesso a isso, um apostador precisa encontrar a ajuda de bons especialistas e serviços de informações para diminuir os erros e maximizar os acertos”, explica.