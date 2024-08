Musa Fitness engorda 16kg de propósito para mostrar como emagrecer saudável

A musa fitness Thay Lupi, 25 anos, encontrou uma maneira bastante corajosa de provar que é possível transformar o corpo com saúde e conquistar o “shape dos sonhos” sem dietas malucas e procedimentos estéticos invasivos e arriscados.



Criadora do método Lupifit, que já ajudou mais de 5 mil mulheres ao abordar alimentação saudável, treinos simples, e bem-estar mental. Ela colocou o próprio corpo à prova, sendo a sua própria cobaia, e engordou 13kg propositalmente para mostrar como tudo funciona.

“Do começo ao fim, fiz tudo sentindo na pele. As mulheres duvidam que seja possível emagrecer rápido e com saúde. E eu quis provar o contrário. Mostrei o passo a passo, inclusive de como engordei, quando passei a tomar menos água, me alimentar mal e ter hábitos sedentários. Fui falando também do que sentia, do meu emocional. E depois mostrei como o corpo pode perder os vícios dessa rotina ruim e nada saudável. Foi um experimento desafiador”, resume.

Com o método, a ideia é adotar uma rotina de hábitos saudáveis por 90 dias com simples “truques” e “atalhos”, descomplicando dietas e treinos. Além disso, Thay ensina a lidar com vícios não-saudáveis e mostra como fica o emocional depois de transformar o corpo.

“Não acaba até você chegar na sua melhor versão. Quando você começa a treinar, ninguém liga para o seu esforço. Quando começa a evoluir, tentam te atrapalhar. Quando você consegue chegar lá, eles perguntam como você fez. Primeiro tentam fazer você desistir, depois querem fazer igual”, alerta.

Thay explicou que demorou quase 10 anos para entender como ter uma vida saudável praticando atividades que se encaixavam em sua rotina e que o importante é priorizar a própria saúde.

“Não é sobre ir todo dia na academia, se privar de alguns alimentos e prazeres momentâneos, mas saber quando fazê-los. Não é mudar do dia para a noite, mas adaptar novas escolhas pensando no bem-estar. Você não consegue alcançar seus sonhos e objetivos se estiver doente afundado em uma cama. O protocolo te ensina que cuidar de você mesmo é a grande prioridade”, finaliza.