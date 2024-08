Bárbara Evans dá resposta afiada em seguidor após crítica sobre maternidade

Nesta quarta-feira (14), Bárbara Evans, influenciadora digital e empresária, decidiu interagir com seus mais de 2 milhões de seguidores no Instagram, abrindo uma caixa de perguntas. O gesto, que faz parte de sua rotina nas redes sociais, teve uma reviravolta quando um dos internautas a questionou sobre sua dedicação aos filhos.



Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ba?rbara Evans Clark A.T (@barbaraevans22)

A pergunta do seguidor dizia: "Parece que você se preocupa mais com você do que com seus filhos. Claro, tem babá". A provocação, que sugeria uma possível negligência materna, não passou despercebida por Bárbara. Em resposta, ela foi direta: "Não fala coisa que você não sabe, pelo amor de Deus. Graças a Deus tenho uma cabeça boa pra ler esse tipo de coisa."

A empresária continuou sua defesa, ressaltando o orgulho que sente de seu papel como mãe: "Me cuido sim. E não me arrependo disso não. Sou uma mãe maravilhosa e tenho muito orgulho de mim". A declaração de Bárbara evidencia sua confiança na forma como concilia a vida pessoal e a maternidade, reforçando seu posicionamento diante das críticas.