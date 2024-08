Passou de todos os limites, né? Influencer revela sexo na sepultura do Pai

A modelo do OnlyFans, Ava Louise, de 26 anos, provocou indignação nas redes sociais após declarar que se filmou fazendo sexo em cima do túmulo de seu pai. A revelação deixou muitos internautas "enojados". Ava já havia viralizado anteriormente ao exibir os seios em frente ao portal Nova York-Dublin, o que levou as autoridades a encerrar a transmissão ao vivo. Ela afirmou que recebeu "ameaças de morte" após o incidente, mas defendeu sua atitude, alegando que queria apenas espalhar a mensagem de que "peitos são inofensivos".

O mais recente episódio ocorreu em 11 de agosto, Dia dos Pais no Brasil, quando Ava fez a controversa gravação. Apesar das críticas, ela não demonstrou arrependimento. "Achei muito catártico", afirmou, explicando que considerou seu ato bastante representativo:



"Ser órfã de pai me levou ao meu trabalho, então pensei que a ironia seria fazer essa bela obra de arte. Sinto que o que criei realmente conversa com o trauma que as mulheres sentem coletivamente com o abandono da figura masculina e paterna. As ações que tomamos são para curar essa ferida".





Coleção de Polêmicas



Ava Louise, que acumula mais de 400.000 seguidores no Instagram, já protagonizou outras controvérsias. Recentemente, ela causou um alvoroço internacional ao exibir seus seios em um evento público, alegando que queria apenas mostrar ao povo irlandês suas "batatas cultivadas em casa". Desde então, ela relata ter recebido "milhares de ameaças de morte".



Durante a pandemia do coronavírus, Ava também foi alvo de críticas após lamber o assento de um vaso sanitário, um ato que ela justificou como uma expressão de "raiva" pelo fato de o vírus mortal estar recebendo mais atenção do que ela. Em outra declaração polêmica, a modelo afirmou que "preferia morrer gostosa do que viver feia".