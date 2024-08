Especialista acusa TV Globo de manipular entrevista de acidente aéreo

O piloto e especialista em aviação e segurança aérea Lito Sousa, criador do canal Aviões e Músicas no YouTube, usou as redes sociais na madrugada desta quinta-feira (15/8) para expressar seu descontentamento com a edição de uma entrevista concedida ao programa Profissão Repórter, da TV Globo. Segundo Lito, a edição da matéria sugeriu que ele teria apontado a causa do acidente aéreo ocorrido em Vinhedo, no interior de São Paulo, na última sexta-feira (9/8).



No X (antigo Twitter), Lito Sousa lamentou a atitude da emissora e da direção do programa, ressaltando que não faz especulações sobre as causas de acidentes aéreos, uma vez que esse é um trabalho exclusivo do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).



“Fiz um disclaimer de que eu poderia falar de maneira técnica sobre os efeitos de acúmulo de gelo em uma aeronave, mas que seria uma instrução apenas, sem nenhuma relação com o acidente de Vinhedo”, afirmou Lito.



Ele explicou que, ao assistir ao programa, percebeu que a edição de sua fala induzia os espectadores a pensarem que ele estava propondo uma hipótese para o acidente. “No stories do IG [Instagram], coloquei a gravação de tela do briefing para a equipe do programa, e os termos foram aceitos, qual sejam, não haveria especulação de minha parte sobre causa do acidente. Foram quase 3 horas de entrevista, e o que foi ao ar foi o trecho de ‘se as pessoas sobreviveriam ao impacto’, que falei sobre, mas pedi ‘off’. A parte dos efeitos do gelo em um avião foi cortada de uma maneira que ficou incompreensível e até a explicação para o barulho que o avião fez, que foi a parte menos cortada, foi tirada uma parte essencial”, desabafou o especialista.



Lito afirmou ainda que, a partir de agora, só concederá entrevistas se sua própria equipe estiver gravando o conteúdo integral. “Respeito e admiro o repórter Caco [Barcellos] e sei que não é ele quem edita a matéria, mas foi bem errada a maneira que a matéria foi ao ar”, continuou.



Por fim, Lito revelou que fez uma reclamação formal à direção do programa e solicitou as gravações brutas da entrevista, embora duvide que elas sejam disponibilizadas. “Eu que ‘se lasque’ tendo que desmentir cortes de outros veículos informando da ‘hipótese’ de Lito Sousa para o acidente. Lamentável”, concluiu.



Dei uma entrevista muito legal para o Caco Barcellos no profissão repórter. Fiz vários disclaimers de que NÃO especulo sobre causa de acidente aéreo, isso compete ao Cenipa. Fiz um disclaimer de que eu poderia falar de maneira técnica sobre os efeitos de acúmulo de gelo em uma… — Lito Sousa (@avioesemusicas) August 15, 2024