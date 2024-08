Demi Lovato faz desabafo sobre a sua carreira na música

Demi Lovato abriu o coração sobre os desafios e conquistas de sua vida pessoal e profissional nos últimos anos, em uma entrevista ao The Hollywood Reporter. Desde a overdose quase fatal que sofreu em 2018, a cantora lançou dois álbuns de inéditas e um projeto de versões rock de seus sucessos. No entanto, a ex-estrela da Disney revelou que gostaria de ter um “plano B” para não depender exclusivamente da música como fonte de renda.

Questionada sobre como reagiria se um futuro filho decidisse seguir a carreira musical, Demi foi enfática ao dizer que não permitiria que a criança se tornasse uma estrela mirim, como ela foi. Ela também destacou a importância de incentivar uma profissão alternativa.



“Eu diria: ‘Vamos estudar teoria musical e preparar você para o dia em que completar 18 anos, porque isso não vai acontecer antes disso. Não porque eu não acredito em você, ou não te amo, ou não quero que você seja feliz, mas porque eu quero que você tenha uma infância, a infância que eu não tive’”, declarou a cantora.



Demi também compartilhou suas reflexões sobre ter uma carreira alternativa: “[Ter um plano B] é algo que eu gostaria de ter feito porque às vezes penso que é hora de seguir em frente, mas estou nessa posição estranha na minha carreira porque ainda dependo da música para minha renda”, revelou.



A voz de “Cool For The Summer” falou ainda sobre como os traumas da infância influenciaram sua trajetória em Hollywood. “Acho que parte de mim sempre pensou que se eu conseguisse entrar na indústria do entretenimento, eu receberia o amor do meu pai biológico, que eu não tive”, disse Demi.



“Agora que lidei com esses problemas paternos, não preciso dessa indústria tanto quanto antes, e estou orgulhosa de mim mesma por conseguir chegar até aqui”, completou a artista.



Demi Lovato opened old wounds - then other child stars joined in.



The singer steps behind the camera for a candid new doc, enlisting former young Hollywood icons to divulge the pleasures and perils of early fame: https://t.co/dyxliWN8bM pic.twitter.com/1VT3p9H6h8