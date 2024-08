Profeta Vinicius Iracet, leva projeto 'Escola de Profetas' para o exterior

A Escola de Profetas Online, liderada por Vinicius Iracet, foi realizada com grande sucesso nos dias 7, 8 e 9 de agosto. A iniciativa na modalidade presencial já transformou vidas no Brasil e na América Latina. No cenário europeu, a Escola já aconteceu em Londres e se expande a Portugal no próximo dia 16 de agosto, marcando um passo importante na sua missão global de ensinar as pessoas a ouvir a voz de Deus. Esta é a 2° edição do evento em Portugal que já foi realizado em fevereiro de 2023.





Vinicius Iracet, conhecido por seu trabalho como profeta, pastor, escritor, conferencista, youtuber e palestrante, lidera a Escola de Profetas, que já é uma das maiores do mundo. Com mais de 16 livros publicados e um compromisso inabalável em ensinar a voz de Deus, Iracet também realiza lives diárias em seu canal do YouTube, alcançando milhões de pessoas.

Além disso, ele é um dos pastores mais jovens a ter um programa de televisão no Brasil, transmitido na TV Bandeirantes e na RedeTV, onde impacta a vida de milhões diariamente. Desde sua fundação, a Escola de Profetas do Ministério Vinicius Iracet tem sido uma referência global, capacitando indivíduos a reconhecer quando Deus fala com eles.

Vinicius expressa sua visão com clareza: "O objetivo da nossa Escola é guiá-lo a uma vida completa em Deus, ajudá-lo a encontrar seu propósito e, fundamentalmente, a reconhecer e compreender quando Deus está falando com você”. A Escola de Profetas é amplamente reconhecida por sua missão de ensino e transformação espiritual, e a expansão para Portugal é um reflexo do impacto crescente e da relevância do trabalho de Iracet no cenário internacional.