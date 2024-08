Anitta e Hitmaker unem brega, funk, pop e R&B no novo single 'Saudade'

Hitmaker e Anitta lançam o single ''Saudade'' que promete ser mais um sucesso fruto da colaboração entre os dois amigos de longa data. Acompanhado de um lyric vídeo, a faixa chegou ontem, quinta-feira, 15 de agosto, e fala sobre a saudade de um casal que não está mais junto, carregado de batidas dançantes.

''Geralmente as músicas de saudade entre ex-namorados retratam uma traição ao rolar um flashback. Entao queríamos falar sobre uma pessoa que sente saudade, sim, assume seus sentimentos, mas que não ficaria com o ex por saber que ele esta em um novo relacionamento. E é uma fala que Anitta sempre disse aos quatro ventos, de que não se envolveria com alguém comprometido”, conta Wallace.

''Saudade de pedir pra você me chamar de sua / O foda e que tu não termina nunca / Deitar o banco carona, e te amar na rua / O foda e que tu não termina nunca / Vidro embaçado / Banco abaixado / Nos balançando a suspensão do carro / Você me pedindo bate / Eu dando vários tapão nesse rabo'', diz trecho do hit.

''‘Saudade’ é uma música delicinha, dançante e mega divertida. A produção une elementos de brega, funk, pop e R&B, numa mistura de ritmos que e super envolvente. Além disso, a letra não sai da minha cabeça'', confessa Anitta.

Hitmaker se destaca pela sua versatilidade musical que evidencia a sua habilidade em fundir estilos e culturas diferentes em suas obras. O single ''Saudade'' traz influências do nordeste e toques do Pop e R&B, criando uma sonoridade única e enriquecida pelas peculiaridades dos ritmos brasileiros.

''Sempre gosto de misturar muitos elementos e culturas do nosso país, acho que isso torna a música mais rica. Nessa faixa misturamos o ritmo “bregadeira” do nordeste com um toque de Pop e R&B.'', conta Wallace.

Confira: https://umusicbrazil.lnk.to/Saudade_

Ainda esse mês, os dois artistas também anunciaram parceria na nova versão do clássico de Rita Lee ''Mania de Você'' que será trilha sonora da próxima novela das nove. Wallace Vianna acumula hits em colaboração com a amiga e popstar Anitta, como ''Nu'', ''Aí Papai'' e ''Combatchy''. A faixa ''Saudade'' chega dando continuidade a nova era do Hitmaker.