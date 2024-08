Natali Lazzari amplia serviços genealógicos e Avanti se torna a maior empresa de cidadania italiana do Brasil

Com as recentes mudanças nas políticas de cidadania italiana, que propõe restringir a cidadania aos bisnetos de italianos e exigir proficiência no idioma, a demanda por processos de reconhecimento de cidadania disparou. No centro dessa transformação está Natali Lazzari, profissional dedicada à genealogia, cuja abordagem humanizada revoluciona o processo de obtenção da cidadania italiana para brasileiros.



Natali trabalha com a Avanti Cidadania e viu um aumento significativo na procura por seus serviços após a indicação das novas regras. Ela tem se destacado por oferecer uma experiência de atendimento personalizada e minuciosa, garantindo que todos os documentos necessários não apenas para o reconhecimento da cidadania, mas também para a integração na Itália, como identidade, passaporte e acesso ao sistema de saúde público, sejam corretamente providenciados.



"Nosso objetivo é garantir que cada cliente não só receba seu passaporte europeu, mas também esteja totalmente preparado para viver como um cidadão europeu, com todos os direitos e deveres que isso implica", explica Natali. A demanda por seus serviços inclui uma gama diversificada de clientes, desde descendentes que já migraram para a Itália até aqueles que residem no Brasil e buscam validar sua herança europeia.



A importância do passaporte italiano cresceu ainda mais em 2024, quando foi considerado o mais forte do mundo, oferecendo acesso sem visto a um grande número de países e facilidades dentro da União Europeia. Esta característica aumenta o valor da cidadania italiana, transformando-a em uma chave valiosa para a mobilidade global e oportunidades internacionais.



Natali e sua equipe na Avanti Cidadania abordam cada caso com uma meticulosa pesquisa genealógica, garantindo que todos os vínculos familiares estejam devidamente documentados e reconhecidos. "Cada história familiar é única e cada documento é um passo para reconhecer a rica tapeçaria da herança de nossos clientes", diz Natali, cujo trabalho também ajuda a fortalecer os laços culturais e emocionais com a Itália.



Os esforços de Natali Lazzari ilustram um compromisso com a integridade e a ética no processo de cidadania, garantindo que a jornada para a obtenção do passaporte europeu seja tão autêntica quanto as histórias que ela ajuda a descobrir e preservar. Em um momento de mudanças regulatórias significativas, seu trabalho é um farol de esperança e uma ponte para o futuro para muitos brasileiros que desejam conectar-se com suas raízes italianas.

Gostou da matéria? Escolha como acompanhar as principais notícias do Correio: Receba notícias no WhatsApp Receba notícias no Telegram Dê a sua opinião! O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores pelo e-mail sredat.df@dabr.com.br