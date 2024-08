Izadora Morais previu paternidade de Mc Daniel dia antes do anúncio

O cantor MC Daniel, de 25 anos, não esconde a alegria ao revelar que está prestes a realizar um dos seus maiores sonhos: ser pai. A novidade foi anunciada nas redes sociais, onde ele e sua parceira, Lorena Maria, de 24 anos, compartilharam com os seguidores a emoção da primeira ultrassonografia, celebrando a chegada do primeiro filho do casal. Cinco dias antes do anúncio, a vidente Izadora Morais, conhecida por sua assertividade sobre fatos do mundo e das celebridades, revelou que MC Daniel e Lorena iriam ser papais.

As cartas também indicaram que MC Daniel terá um filho. No entanto, o “Falcão” não deverá permanecer ao lado da mãe da criança: “As energias convergem para que MC Daniel se torne pai, o que de fato acontecerá. Ele vai se apaixonar, a namorada engravidará, mas os dois não vão permanecer juntos”, previu Izadora Morais.



O momento é de pura emoção para o cantor MC Daniel e sua família. Em uma conversa descontraída com o colunista Fabiano Morais, o avô do artista, Christian, expressou toda a sua felicidade ao saber que será avô pela primeira vez. "É uma sensação incrível, parece que é um filho nosso que está chegando. É o complemento da nossa família, a nossa continuidade, a lei de Deus", comentou com entusiasmo.

Segundo Christian Daniel Nicola, o nascimento do neto não só trará mais união e alegria à família, mas também proporcionará uma nova fase na vida de Daniel, que está radiante com a notícia. "Daniel está feliz da vida, era o que ele mais queria nesse momento, um bebê. Tenho certeza de que, quando ele pegar o filho nos braços, sua vida vai mudar completamente, trazendo ainda mais tranquilidade e centramento", destacou o avô, desejando muita felicidade ao neto e à família. Além disso, Christian também revelou que o nascimento de outro neto, Javi, está previsto para outubro, aumentando ainda mais a expectativa e alegria em casa.

Izadora Morais (foto: Divulgação)