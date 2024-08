Dono de vários hits, MC Kekel lança novo álbum "Multiverso"

O cantor e compositor MC Kekel lançou nesta última quarta-feira (14) o seu novo álbum, intitulado "Multiverso",. O termo "multiverso" é usado por cientistas para descrever a ideia de que, além do universo observável, outros universos também podem existir, representando diferentes cenários possíveis.

Este álbum marca o redescobrimento de Kekel em seu próprio universo como artista do funk, explorando além dos limites do gênero musical. Celebrando 8 anos de carreira, “Multiverso" simboliza a infinidade de suas habilidades musicais e a transformação contínua de seu universo artístico. Com este trabalho, o artista expõe sua versatilidade ao mundo. O álbum conta com colaborações especiais, incluindo uma parceria com Marvvila.

"Esse álbum é um marco na minha carreira. 'Multiverso' mostra todas as facetas do meu talento e minha capacidade de reinventar a minha música. Quero que todos vejam que, assim como o conceito do multiverso, eu também posso explorar diferentes universos musicais.” afirma Kekel.

https://open.spotify.com/album/2DpokDGjyKPaWpeUwnLiT0?si=4hIoY3-mRhiLbQmEcWFXtg

Faixas do álbum "Multiverso":

1. TODA CINDERELA (Prod. Rafinha RSQ) 2. VIBEZINHA ft. Marvvila (Prod. Cabreira) 3. PASSAGEIRO DA VELAR (Prod. Souza Beats & D-Lex) 4. BATOM NA MINHA ROUPA (Prod. Souza Beats & D-Lex) 5. CONFUSÃO (Prod. Souza Beats & D-Lex) 6. LOVE, LOVE (Prod. Rafinha RSQ) 7. ODIO DE TE CONHECER (Prod.Los Brasileiros)

Com "Multiverso", o funkeiro promete uma experiência musical que ultrapassa as fronteiras do funk, mostrando ao público sua capacidade de se reinventar e explorar novos horizontes artísticos.