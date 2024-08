Sophia Martins palestra em evento imobiliário no "Brokers Day" em Criciúma

A empresária e influenciadora do mercado imobiliário de luxo, Sophia Martins estará palestrando no “Brokers Day 2024” um dos eventos mais importantes do mercado imobiliário da região Sul. A edição deste ano ocorrerá nos dias 21 e 22 de agosto no AM Master Hall, em Criciúma, e reunirá os principais nomes do setor para discutir as tendências emergentes e compartilhar práticas que prometem impulsionar os negócios.

Em Maceió o Evento será realizado nos dias 22 e 23 de agosto, “Como a Inteligência Artificial está remodelando o mercado imobiliário”. Este será um dos temas discutidos durante o 12ª Fórum Regional do Mercado Imobiliário. O encontro tem como objetivo fortalecer o setor por meio da troca de experiência e networking.

“Nascida e criada na capital paulista, comecei na corretagem de imóveis após diversas experiências de atendimento na compra de imóveis e percebi um mercado de oportunidades, estimulando a superação de desafios que é meu maior combustível."



Certificada CIPS, uma das mais importantes certificações internacionais NAR – National Association of Realtors® EUA, foquei minha carreira em desenvolver e capacitar pessoas, utilizando os conceitos do mercado de luxo, empregados a todo e qualquer segmento do mercado imobiliário.” Sophia Martins

Sophia Martins Acervo Pessoal