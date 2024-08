André Marinho e Drika Marinho relembram traição

André Marinho e Drika Marinho, conhecidos por sua participação na quarta temporada do Power Couple, da Record, abriram o jogo sobre um dos momentos mais difíceis de suas vidas no Gringa Cast, apresentado por Renato Ray.

Em 2019, o casal se viu envolvido em uma grande crise matrimonial quando Drika descobriu que André, ex-integrante do grupo Br'oz, mantinha um relacionamento extraconjugal há cinco anos, do qual nasceu uma filha. O escândalo veio à tona e resultou na saída temporária de André de casa, embora ele tenha sido perdoado posteriormente por Drika.

Durante o podcast, André e Drika discutiram como lidaram com a exposição pública desse episódio delicado e as consequências que ele trouxe para a relação e para a família. Eles falaram sobre o processo de reconciliação e como a experiência impactou suas vidas, oferecendo reflexões sobre perdão, superação e o fortalecimento dos laços familiares.

Drika comentou: "A gente fala sobre isso porque foi tudo exposto, né? Passamos por dificuldades, traição, e tudo foi exposto. As pessoas encontram essas informações na internet e, quando perguntam, é muitas vezes para alfinetar. Então, a gente diz: 'Sim, passamos por isso, mas estamos bem'“

André também compartilhou sua perspectiva: "As pessoas crescem com as experiências que vivem e ouvem. Então, algo aconteceu comigo: eu fiz isso, agi de tal forma, e olha o que aconteceu. O caminho mais difícil é reconstruir a família. O que é mais complicado? É difícil não jogar na cara do outro, não falar.“

O casal ressaltou a importância de compartilhar sua história como forma de inspirar outras pessoas que enfrentam situações semelhantes.