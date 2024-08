Vitinho, Suel e Rony Lúcio lançam ''Essencial''

O Trilogia já e um sucesso consolidado na cena do pagode que reúne três grandes nomes do gênero, que lançam músicas inéditas e se apresentam nos principais palcos do Rio de Janeiro. ''Essencial'', que estará disponível nas principais plataformas de streaming no dia 24 de agosto, será mais uma faixa do projeto que, neste ano, junta os fenômenos do pagode: Suel, Vitinho e Rony Lucio. A música fala sobre a dor de uma pessoa apaixonada que ja nao tem mais seu amor correspondido:

''Eu não tenho culpa se você jogou a rede e meu coração caiu / Eu não tenho culpa se a sua jura foi piada de primeiro de abril / Se pra mim tudo tao real/ Se eu sonhei com um casal que nunca existiu'', diz trecho da faixa.

''Somos amigos que frequentam um a casa do outro. A gente tem um contato de amizade e quando levamos isso pro palco, pro estúdio, eu acho que reflete a sintonia que a gente tem, não e uma parada so comercial, que e o nosso trabalho, mas também e uma coisa que dá prazer porque a gente esta entre amigos”, diz o integrante Vitinho.

O single promete seguir o caminho de sucesso das músicas anteriores, como ''Tal Dia'' que alcançou 76 milhões de reproduções. Com o lançamento de "Essencial", o Trilogia continua a escrever sua história de sucesso. A faixa tem tudo para ser mais um hit, consolidando o projeto, comandado pela FM O Dia, como uma das maiores forcas do pagode na atualidade

Confira: