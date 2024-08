"Exploro o autoconhecimento e a independência feminina", diz Ágatha Felix

Ágatha Felix tem apenas 17 anos, mas oito deles tem sido dedicados a sua carreira artística. Após realizar diversos trabalhos como atriz em novelas e musicais, a jovem começou a se destacar também como cantora e compositora. Recentemente ela divulgou o seu primeiro EP “Fim da Minha Festa” e em cinco faixas aborda questoes que envolvem autoestima e empoderamento:

“Nas músicas eu exploro o autoconhecimento e o valor da independência feminina. A gente precisa se observar para saber lidar com os nossos próprios sentimentos. Em cada letra que escrevo gosto de compartilhar a minha verdade para inspirar outras adolescentes a se amarem como são”,conta.

Para ela, a fase proporciona muitas experiencias e é importante que exista uma descoberta pessoal. Nas suas músicas, a cantora fala sobre as emoções que são vividas durante essa fase: “As faixas são como conversas íntimas porque canto as histórias que a gente vive no nosso dia a dia”, explica.

Em parceria com Alinne Garruth, a artista criou “Você Não viu Nada Ainda”. A faixa foco foi a última a ser composta, mas recebeu uma posição especial: “Ela reflete uma atitude confiante e determinada, ficou autêntica e muito divertida. Eu admiro muito a Aline e essa parceria tem sido uma honra pra mim”.

Entre as outras canções do EP, estão: “Viciada em Vc”, “Vc Não Viu Nada Ainda”, “Te Odeio (Tanto!!!)”, “Minha Mente Quer Me Destruir”, e “TeuEgo”. A cantora pop diz que o novo trabalho chega com uma característica muito particular, a intensidade:

“Ele e intenso como eu sou intensa nas minhas emoções, no amor, no ódio, na tristeza e com tudo o que sinto. Quem também e assim vai se identificar. Ver esse EP finalização e a realização de um sonho”.

Agatha Felix começou nos palcos aos nove anos no espetáculo “O que Tera Acontecido a Baby Jane?”, de Charles Moeller e Claudio Botelho. Na TV,fez participacoes nas novelas ‘A Forca Do Querer’ e ‘O Sétimo Guardião’. Posteriormente, estreou nos realities, integrando o elenco de “Fuja Se For