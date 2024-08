Pedro Urizzi estreia no longa "Meu Amigo Pinguim" como o protagonista jovem

O ator e diretor Pedro Urizzi se prepara para sua estreia internacional como ator no filme "Meu Amigo Pinguim” (em inglês, “My Penguin Friend”). Com direção de David Schurmann, o longa estreia em 16 de agosto em aproximadamente de 2.000 salas de cinema nos Estados Unidos e em 12 de setembro no Brasil, com distribuição da Paris Filmes.

Em "Meu Amigo Pinguim”, Pedro interpreta o personagem do protagonista Jean Reno quando jovem. O enredo conta a história da amizade entre um pai solitário e um pequeno pinguim perdido, que recarrega seu espírito e cura sua família com uma lealdade inabalável. João jovem, personagem de Pedro Urizzi, tem um filho de 11 anos, interpretado pelo ator colombiano Juan José Guarnica. Ele é casado com Maria, interpretada pela brasileira Amanda Magalhães.

Jean Reno, ator francês internacionalmente premiado, é João em sua fase adulta, um humilde pescador que se afastou do mundo após uma tragédia. Quando descobre um pinguim à deriva, sozinho no oceano e com marcas de óleo de um vazamento, seu primeiro instinto é ajudar. Para o desespero de sua esposa (Adriana Barraza), ele não apenas resgata a criatura marinha, mas cuida do pássaro e o apelida de DinDim.

“Confessei ao Jean que estava um pouco nervoso em ter que interpretar o mesmo personagem que ele. Ele me contou a história: “durante muitos anos ele teve um pesadelo constante, em que era demitido pelo diretor de uma peça, na frente de todo o elenco, por ser um péssimo ator. Tal pesadelo só se desfez depois que ele lançou o filme “O Profissional”. Ele também me disse: "Sempre questione o porquê, quando estiver em cena””, comenta Pedro.

Pedro Urizzi fala sobre sua preparação para o filme:

“O diretor, David Schurmann, me pediu para assistir todos os filmes do Jean Reno, a fim de buscar um espelhamento na atuação, pois faço a versão dele mais jovem no filme. Tive que buscar um estilo do Reno, que é bem mais econômico em gestos e movimentos, mas não menos potente”.

As filmagens do longa foram distribuídas ao longo dos meses de setembro e outubro de 2022, em locações e externas no Brasil, em Ubatuba, município no estado de São Paulo. “Nós também rodamos uma sequência no mar. Acho que foi o maior set que já presenciei na vida! Eles construíram uma plataforma na praia a fim de sustentar uma grua e do outro lado, uma parede enorme que jogava água contra o barco, produzindo ondas. Rodamos tudo no raso, cercados por mergulhadores e pessoas da produção”, complementa Pedro Urizzi.

Ainda segundo Pedro, as externas ajudaram a relação naturalista de atuação com as ações exigidas pela direção. "Meu Amigo Pinguim” é o terceiro longa em que ele atua sob a direção de David Schurmann - o primeiro foi em 2011, no filme “Desaparecidos”.

"Meu Amigo Pinguim” é um projeto que conta com artistas latinos de peso e grandes estrelas, como: Jean Reno, Adriana Barraza e Nicolás Francella. A direção de fotografia é de Anthony Dod Mantle, vencedor de um Oscar por “Quem quer ser um Milionário”. Além do elenco humano, o longa conta com atores pinguins que foram treinados para executar as cenas.

“É um filme que fala sobre a ressignificação do amor paterno e sobre questões intransponíveis, mas que podem ganhar um novo sentido”, finaliza Pedro Urizzi.

"Meu Amigo Pinguim” (“My Penguin Friend”) chega aos cinemas americanos em 16 de agosto. Em toda a América Latina, França, Itália, Espanha e outros países da Europa, a produção estreia entre agosto e outubro. No Brasil, o longa chega aos cinemas em 12 de setembro.

Sobre Pedro Urizzi

Pedro Urizzi e? diretor, ator e roteirista. Cursou RTV na Belas Artes e Acting for Film na City Lit de Londres. Dirigiu as se?ries documentais "Sa?o Paulo Meu Humor" (2019, Arte1) e "ArquiteturaHoje!" (Previsão 2024, Arte1). É co-roteirista da se?rie documental "Bob Burnquist: A Lenda do Skate”" (HBO e Max, 2024). Fez parte da shortlist do renomado Festival 65th DokLeipzig e foi selecionado oficialmente em diversos festivais, incluindo o NY Latin Festival 2022, 16thCineBH e 24th Odense International Film Festival.

Seus trabalhos já foram objeto de pesquisa de mestrado da USP e da UNESP. Também atua na direção de filmes publicitários em campanhas para: Caixa Econômica Federal, Bradesco, Zoomp, Stella Artois, Ministério da Saúde e Google. Atualmente, encontra-se em fase de pós-produc?a?o do documenta?rio de longa-metragem "Vlavianos", projeto aprovado pelo FSA.

Começou a carreira artística no teatro aos 17 anos, com a peça "Our Town". Estudou Acting for film em Londres, direção de atores da Academia Internacional de Cinema em São Paulo e passou pelos métodos de atuação Meisner e Fátima Toledo. Atuou em projetos para cinema e séries de TV, como o filme "Rinha" 2008 dir.Marcelo Galvão, "Desaparecidos", em 2011, com direção de David Schurmann, e na minissérie "Zé do Caixão", em 2015, dirigido por Victor Mafra.

Fez uma participação no longa-metragem “Por Um Fio” que terá estreia em 2025, também com direção de David Schurmann. Também atuou como diretor na série-doc “Arquitetura Hoje!”, com estreia prevista entre 2024 e 2025, no Arte1; no longa-doc “Vlavianos”, com estreia para 2025 e assina o roteiro da série-doc “Bob Burnquist: A Lenda do Skate”, que chega à Max (antiga HBO), em 13 de agosto.

Em 2024, fará a sua estreia internacional como ator, no longa-metragem dirigido por David Schurmann "Meu Amigo Pinguim” (My Penguin Friend), onde fará o papel mais jovem do personagem João, interpretado pelo renomado ator Jean Reno.

Foto: Divulgação/Ana Tonezzer

