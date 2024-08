Izadora Morais recebe prêmio 'Sensitiva do ano'

O evento de entrega do prêmio do CENA POP, em parceria com o UOL, reuniu mais de 30 mulheres que se destacaram ao longo do ano em diversas categorias. Entre as presentes estavam empresárias de sucesso, atletas, apresentadoras de TV e personalidades de conteúdo adulto, vindas de diferentes partes do mundo, incluindo o Nordeste brasileiro. A cerimônia contou com a presença de celebridades, jornalistas e a equipe da Rede TV, que realizou entrevistas com as premiadas. O evento foi marcado por uma diversidade de nichos, mostrando a pluralidade e a força feminina em diferentes setores.



Eduardo Grabowski, jornalista e organizador do evento, desempenhou um papel fundamental na celebração. Além de ser o responsável pela organização, "Durante a cerimônia, ele fez questão de destacar as histórias de vida das homenageadas, enfatizando suas conquistas e os desafios superados. Ele também mencionou a sensitiva do ano, elogiando suas previsões assertivas e a maneira como ela se tornou uma figura de referência na mídia", contou Izadora.



A sensitiva, que quase concluiu sua formação em psicologia, usou seu discurso para falar sobre a importância da responsabilidade emocional nas suas previsões. Ela ressaltou que suas previsões são feitas de maneira leve e descontraída, sempre com respeito e ética, visando oferecer conforto e orientação às pessoas. "Todos desejam uma palavra de carinho e conforto", destacou ela, reforçando a importância de suas palavras no impacto positivo na vida de seus seguidores.



Durante seu discurso, a Izadora também agradeceu profundamente a sua mãe e aos seus seguidores, destacando que sem o apoio deles, não teria alcançado o reconhecimento atual. Ela lembrou sua trajetória e o início de sua notoriedade após uma previsão que fez sobre Silvio Santos, que acabou viralizando. "Nunca previ a morte dele, pois não há necessidade disso", disse ela, esclarecendo que o que chamou a atenção foi algo mais íntimo e inesperado.

