Após ter lucros penhorados, Gracyanne Barbosa se pronuncia

Gracyanne Barbosa, foi condenada a pagar cerca de R$ 785 mil à empresa Musculação Feminina por violar um contrato de exclusividade. A equipe jurídica da musa fitness informou à revista Quem que pretende recorrer da decisão, que inclui a multa prevista em contrato, acrescida de juros e correção monetária.

De acordo com informações do portal Leo Dias, os ganhos de Gracyanne obtidos na plataforma de conteúdo adulto FanFever foram penhorados para garantir o pagamento. "O pagamento do valor será realizado no processo, em depósitos mensais, apesar do credor ser devedor em outro processo, o que resultará no não recebimento dos valores à Musculação Feminina. Ou seja, eu pagarei uma dívida deles", afirmou a equipe de Gracyanne à Quem.

A defesa de Gracyanne ainda criticou a decisão judicial: "A multa contratual que foi estabelecida de 100% trata-se de decisão equivocada, pois a Musculação Feminina não adimpliu 100% do contrato e recebeu indevidamente uma sentença do valor integral do contrato a título de multa".