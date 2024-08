Ananda Paixão lança single ''Playlist Tropical''

Ananda Paixão lança nesta sexta-feira (30) seu novo single ''Playlist Tropical'', trazendo clima quente para a estação de inverno. A faixa, que já chegou nas plataformas de música, chega acompanhada de um videoclipe envolvente, que promete aumentar a temperatura trazendo letra e batida sensual no estilo R&B:



''Esqueço que ta frio la fora / Sem roupa que é só para você me ver / Você me ter/ Fazer o que / Eu comecei agora mas já to com saudade / De você borrando o meu batom / Ouvindo aquele nosso som / Não sei bem me quer / Não sei se mal me quer / Só sei que tudo tá tao bom'', diz trecho da música.

“Playlist Tropical e, possivelmente, uma das minhas músicas favoritas entre todas que já compus. A composição e realmente linda e trabalhar nela com o Fraga foi maravilhoso. Depois de terminá-la, eu pensei: 'Nossa, eu sou uma compositora!' A música tem uma vibe de R&B deliciosa e eu quero transmitir um pouco de amor com ela." Declara Ananda

Diretamente de Pernambuco como grande promessa do pop nacional, a artista traz suas raízes nordestinas em suas composições e batidas dançantes que exaltam a liberdade feminina, explorando maneiras de expressar sua identidade e se conectar profundamente com a essência do povo de sua cidade natal.