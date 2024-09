Vila Don Patto anuncia seu Famoso Festival da Alcachofra de 2024

Durante o festival, que ocorre de 13 de setembro a 10 de novembro, a alcachofra é incorporada aos cardápios sazonais dos *quatros* restaurantes da Vila Don Patto: o "Café e Grelhados," o restaurante português "Don Patto," o italiano "La Pasta" *e o "Don Patto Catarina"* , localizado na Outlet Catarina. Além disso, a "Boulangerie Don Patto," que se especializa em pães, massas, e bolos artesanais, também apresenta criações especiais com a alcachofra.



Este ano, o festival introduz novas formas de servir a alcachofra, incluindo a sobremesa "Alcachofra com Calda de Sorvete de Creme e Caramelo com Flor de Sal" e a inovadora "Coxinha de Alcachofra e Catupiry." Segundo Túlio Patto, empresário responsável pela Vila Don Patto, a ideia é sempre oferecer experiências diferentes aos clientes.



Além dos pratos especiais, os cardápios regulares dos restaurantes continuam disponíveis. A alcachofra, cujo nome deriva do árabe "Al-Kharsûf" (planta espinhuda), também é conhecida por suas menções na mitologia grega e por suas propriedades medicinais, incluindo ser rica em fibras, vitamina C e antioxidantes, além de auxiliar na digestão, controle da pressão e peso.

Funcionamento:

Segue nosso horário de funcionamento:

Segunda a quinta-feira (e domingo):9h às 17:30h

Sexta-feira e sábado: 9h as 23h

Os horários até as 23h são alternativos, sendo que de sexta-feira apenas o La Pasta fica aberto até as 23h, e de sábado apenas o Português fica aberto até as 23h.

*Unidade Catarina todos os dias das 9h as 21h*

Será um prazer tê-la por aqui, a vila te espera! Vem pra vila!