Cervejaria do Interior de sao Paulo lança Burgman 1810 em celebraçao a Oktoberfest em Sorocaba

A Cervejaria Burgman com sede em Sorocaba tem o prazer de anunciar o lançamento de sua nova cerveja especial para a Oktoberfest: a Burgman 1810. Esta cerveja foi cuidadosamente criada para homenagear a tradição e a celebração que têm origem na famosa Oktoberfest de Munique, na Alemanha.

Um brinde à tradição

A Burgman 1810 é inspirada no estilo tradicional da Oktoberfest, que teve sua primeira edição realizada em 1810. A festa original comemorou o casamento do príncipe Luís da Baviera com a princesa Teresa de Saxe-Hildburghausen. O evento, realizado em um grande campo nos arredores de Munique, contou com a presença de toda a população local. O sucesso foi tão grande que a celebração passou a ser realizada todos os anos e continua atraindo milhões de visitantes.

Essa edição especial traz uma coloração dourada intensa e límpida, com aroma de notas maltadas, que remetem a pão e biscoito, além de leve aroma doce e floral de lúpulo. O amargor da nova Burgman 1810 é baixo e em equilíbrio perfeito com o dulçor do malte (25 IBU).

Prepare-se para celebrar a tradição da Oktoberfest com o sabor exclusivo da Burgman 1810!

