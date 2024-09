Tz da Coronel assina novo artista em seu selo pelo clipe de 'Mente Além'

Tz da Coronel, um dos nomes mais influentes do rap brasileiro, emplaca mais um sucesso com o lançamento do clipe de "Mente Além" que está disponível em seu canal no YouTube nesta quinta-feira, 05 de setembro. A faixa feita em colaboração com o artista em ascensão Raflow, estende-se ao videoclipe super produzido que acompanha a narrativa de Tz como um empresário visionário que resgata Raflow de uma situação difícil e o leva para sua gravadora, simbolizando não apenas a história contada na música, mas também a realidade dos dois rappers: Tz da Coronel assina Raflow como novo artista de seu selo "Cúpula".

A parceria entre Tz da Coronel e Raflow em "Mente Além" marca não apenas um momento artístico importante, mas também um movimento estratégico no cenário musical. Ao assinar Raflow para seu selo "Cúpula", Tz demonstra sua visão como empresario e mentor, investindo no futuro do rap brasileiro e garantindo que novas vozes tenham espaço para crescer e se destacar.

Com mais de 7 milhões de streams apenas no Spotify, "Mente Além" já se estabeleceu como um dos grandes sucessos do ano. O álbum "Direto da Selva", do qual o single faz parte, tem sido um verdadeiro fenômeno no cenário musical. Desde seu lançamento, em junho deste ano, o álbum acumulou conquistas notáveis, ultrapassando projetos de artistas renomados no Brasil.

O primeiro single lançado "Qual e seu desejo?" debutou em #21 nos charts, alcançando a posição #3 em alta no YouTube Brasil e #40 no YouTube Global. A faixa também conquistou mais de 1 milhão de reproduções no Spotify nas primeiras 24 horas, evidenciando a forca da base de fãs de Tz da Coronel e a relevância de seu trabalho no cenário atual. A música atingiu o topo do Spotify Brasil e a segunda posição em Portugal, consolidando seu sucesso internacional.

Outro destaque do álbum e o single "Nossa Postura", que foi gravado com o rapper britânico Russ Millions em Londres. O videoclipe da faixa lançado no YouTube, rapidamente acumulou quase 700 mil visualizações em apenas três semanas e atualmente ultrapassa a marca de 1 milhão. Essa colaboração internacional demonstra a capacidade de Tz da Coronel de levar o rap brasileiro para além do cenário nacional, ganhando reconhecimento global.

Seu álbum "Direto da Selva" e uma prova de sua habilidade de combinar talento artístico com uma visão estratégica, resultando em um projeto que não só agrada ao público, mas também estabelece novos parâmetros para a cena musical. O clipe de "Mente Além" e mais um capítulo brilhante nessa trajetória de sucesso.