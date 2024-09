Luka relembra encontro com Latino no início da carreira e comenta mudança

Em um episódio especial do Gringacast, o apresentador e influencer Renato Ray entrevistou Luka, cantora do sucesso "Tô Nem Aí". Durante a conversa, Luka falou sobre um momento marcante no início de sua carreira com o cantor Latino: "O Latino faz parte da minha história de vida, nada na vida é por acaso, né? Eu estava no estúdio e ele estava gravando umas vinhetas. Quando ele saiu do ‘aquário’, o meu produtor me apresentou para ele e me fez cantar a música ‘Tô Nem Aí’ para ele, que não tinha lançado ainda. Quando ele me viu cantando, ele falou: ‘Caramba, ela tem um estilo diferente, meio Shakira, meio country!’ Ele amou a letra e saiu do estúdio cantando.”



Luka também falou sobre sua mudança recente para os Estados Unidos e sua participação no Brazilian Day em Nova York, onde se apresentou no último final de semana. “Foi incrível poder caminhar pelas ruas de Nova York e conversar com a Luka. Ela tem uma energia contagiante e uma história de vida que inspira. Compartilhar esses momentos com ela foi uma experiência única,” comentou Renato sobre a gravação.

Nascida em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Luka alcançou destaque nacional em 2003 com "Tô Nem Aí", parte da trilha sonora da novela Malhação. Desde então, ela permanece ativa na cena musical e continua a compartilhar suas experiências com o público. O episódio completo vai ao ar nos próximos dias, trazendo mais detalhes sobre sua trajetória e novos projetos.