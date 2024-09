Influencer Iza Carneiro fala sobre preconceito, maternidade e influência

Mãe solo de três meninas, Iza Carneiro conquistou visibilidade ao compartilhar de forma bem-humorada e irônica sua rotina de maternidade, especialmente sobre os “luxos” que consegue proporcionar às filhas com os 300 reais de pensão que recebe. Hoje, somando quase dois milhões de seguidores em suas redes sociais, a influenciadora usa sua voz para empoderar mulheres e desafiar padrões de beleza. No entanto, destaca que seu sucesso virtual é apenas uma parte de uma trajetória marcada por desafios.



“Eu sou uma mãe que luta muito todos os dias pelas minhas filhas. Passei por muitas dificuldades e comecei a trabalhar na internet por necessidade, trazendo um conteúdo mais leve e humorístico. Mas isso não quer dizer que também não segui enfrentando desafios”, conta Iza, em uma entrevista exclusiva.

Enfrentando preconceitos desde jovem, ela revela ter aprendido a transformar suas experiências em força.“Eu já sofri muito bullying por ser negra, pobre e magrela, mas isso são coisas que me orgulho muito, sou negona e da favela e não nego as minhas raízes. Com todas as experiências que já tive na vida, busco mostrar para quem me acompanha que nós não podemos nos calar diante das nossas dores”, diz.

A influenciadora também destaca a importância de desafiar as cobranças da sociedade. “A gente escuta comentários por ser retinta, por não ter o corpo marombado, por ter flacidez, pele real e por ter o cabelo afro. Infelizmente, o preconceito existe sim e a gente precisa quebrar esse tabu de beleza imposto. E minha missão é mostrar e exaltar mulheres reais, assim como eu e como quem me acompanha”, afirma.

Para Iza, o papel do influenciador vai além de entreter; é também sobre inspirar e ajudar aqueles que a acompanham. “Fico feliz em poder ter essa influência positiva e ajudar de alguma forma as pessoas que estão diariamente comigo. Esse é o papel do influenciador”, finaliza.