Jornalista lança obra de suspense e esgota livros na Bienal de SP

No último domingo (8), Eduardo F. Filho viveu um momento que ele mesmo descreveu como "abençoado e surreal". O jovem jornalista, de 27 anos, lançou seu primeiro grande livro de suspense, “A Irmandade”, na Bienal do Livro de São Paulo. O evento superou todas as expectativas, e o estoque de livros foi esgotado durante a sessão de autógrafos, que precisou ser estendida devido à grande fila de leitores que aguardavam para garantir uma cópia autografada.

"Eu nunca imaginei que conseguiria esgotar o livro na Bienal, ainda mais em um único dia, e justamente durante a sessão de autógrafos", contou Eduardo. Inicialmente prevista para durar das 14h às 15h, a sessão precisou ser prolongada em mais de uma hora para atender a todos os presentes. "A fila estava enorme, foi uma coisa de outro mundo. Tivemos que estender a sessão para garantir que todos fossem atendidos", relatou.

O público que compareceu ao evento incluiu uma mistura de familiares, amigos e fãs que acompanham Eduardo em suas redes sociais, especialmente no TikTok, onde o autor compartilha experiências e curiosidades sobre temas de mistério e suspense. "Foi muito especial poder conhecer pessoalmente alguns dos meus seguidores do TikTok, gente que me apoia desde o início dessa jornada", destacou.

Na rede social, Eduardo já alcança mais de 11 mil seguidores narrando sobre como é morar em uma casa centenária onde situações estranhas acontecem. Ele até a chama de “casa de filme de terror”.

No final do evento da Bienal, Eduardo compartilhou sua gratidão por todos que estiveram presentes. "Foi um momento muito especial. A Bienal sempre foi um evento importante para mim e para minha família, mas desta vez, estar do outro lado, como autor, foi uma experiência única", comentou.

"A Irmandade"