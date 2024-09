Marina Fabris se prepara para marcar presença no Rock in Rio

Marina Fabris marcará presença, pela primeira vez, no Rock in Rio, um dos maiores festivais de música do mundo, para curtir o Dia Brasil. Este dia especial do evento é totalmente dedicado à música brasileira, com destaque para o sertanejo, estilo que Marina representa com maestria.

A apresentadora estará entre os principais nomes que celebram a música nacional, levando sua energia contagiante e o amor pelo ritmo sertanejo em seus conteúdos para as redes sociais. A presença de Marina Fabris no Dia Brasil reforça a conexão entre o sertanejo e o público do Rock in Rio, mostrando a força e a versatilidade do gênero musical que conquista cada vez mais espaço em eventos de todos os estilos.

“O sertanejo sempre fez parte da minha vida, da minha história, das minhas raízes. Eu cresci escutando sertanejo e sempre fui a eventos da cultura sertaneja”, comenta Marina Fabris. “Ter a oportunidade de ser convidada para ir ao Rock in Rio com uma marca como a Volkswagen para representar essa cultura me alegra, me motiva, me inspira e confirma que eu estou no caminho certo. É uma grande honra ser uma representante dessa cultura do interior, do sertanejo em um evento global”, completa a artista.



Além de curtir e mostrar as grandes atrações do dia, como Ana Castela, Chitãozinho & Xororó e Luan Santana, Marina promete mostrar um pouco do festival, mesclando entre ações de patrocinadores - como a Volkswagen - e também seu look, levando o público para uma jornada imersiva dentro do Rock in Rio.



“Essa é a primeira edição com sertanejo, onde os maiores artistas do mundo tocam, lugar em que várias pessoas de diversas tribos e gêneros se encontram. É uma grande honra estar lá como representante da cultura sertaneja em um evento global”, finaliza.

Além disso, Marina será a apresentadora oficial do Jaguariúna Rodeo Festival, que acontece no interior de São Paulo entre os dias 20 a 28 de setembro.

Com quase 600 mil seguidores, Marina é uma das principais apresentadoras e criadoras de conteúdo do meio sertanejo. Fazendo parte do squad oficial do Circuito Sertanejo e sendo apresentadora de diversos eventos, incluindo a Festa de Peão de Barretos, a influenciadora está cada vez mais conquistando seu espaço e abrangendo seu trabalho.