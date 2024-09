Candidata a vereadora por Uberlândia Iara Amaral após viralizar falando de seu filho especial agora ela fala na luta e defesa das mulheres em relações tóxicas e abusivas

Iara Amaral está comprometida com a defesa dos direitos das mulheres e a luta contra a violência e as relações abusivas.

Com a Importância de abordar a questão das relações tóxicas e abusivas no contexto político e social atual.



Entenda as Propostas Políticas de Iara Amaral para Combater Relações Tóxicas e Abusivas

-Educação e Conscientização.

Iara está empenhada em Campanhas educativas para sensibilizar a sociedade sobre os sinais de relações tóxicas e abusivas.

Levar a Inclusão de conteúdos sobre respeito, igualdade de gênero e relações saudáveis ??no currículo escolar.

Apoio às Vítimas:

Iara Amaral diz que é fundamental ter a Criação de centros de apoio psicológico e jurídico para mulheres em situação de abuso de justiça gratuita

A Ampliação de abrigos e casas de acolhimento para mulheres vítimas de violência.

Trabalhar Linhas de apoio e aplicativos seguros para denúncias e pedidos de ajuda.

Fortalecimento e persistência das Leis nas Políticas Públicas em defesa da mulher

Propostas para suportar as penas dos agressores e melhorar a aplicação da Lei Maria da Penha.

Criação de leis que protegem as vítimas e garantem sua segurança e privacidade.

Apoio a iniciativas que incentivem a denúncia de abusos e proteção aos denunciantes.

Ações de Prevenção e Empoderamento feminino

Sobre a Prevenção Iara vai levar Parcerias com ONGs e instituições para promover programas de prevenção da violência.

Implementação de programas de formação para profissionais de saúde, educação e segurança pública sobre como identificar e lidar com casos de abuso.

Empoderamento das Mulheres:

Promoção de iniciativas que incentivam a independência econômica e social das mulheres.

Programas de capacitação e reinserção no mercado de trabalho para mulheres que vivenciaram relações abusivas.

Apoio à Comunidade e Envolvimento Social

Incentivo ao envolvimento da comunidade na criação de redes de apoio para vítimas de abuso.

Parcerias com empresas e organizações para promover a igualdade de gênero e o respeito nas relações.

Criação de programas de voluntariado e apoio comunitário para fortalecer a rede de proteção às mulheres.

Criação de aplicativo para defesa da mulher, que já acionaria a guarda municipal ou até mesmo a polícia.



Iara reafirma seu compromisso com a causa das mulheres.

Iara Convida para que a sociedade se una à luta contra a violência de gênero e apoie as políticas propostas.

Apela à comunidade e competições para apoiar a candidatura de Iara Amaral como um passo importante para combater relações tóxicas e abusivas, finalizar a candidatura

