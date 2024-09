Dia do Baralho: Aprenda 5 jogos modernos com as famosas cartas

Aprenda 5 jogos modernos com as famosas cartas - (crédito: Foto Divulgação)

O Dia do Baralho, celebrado em 13 de setembro, foi iniciado em 2013 pela COPAG como uma homenagem ao Baralho 139, amplamente querido e utilizado no Brasil. Neste ano, as comemorações terão atividades que combinam diversão, adrenalina e prêmios imperdíveis, incluindo bar suspenso com jogo de Poker e até viagem para Las Vegas, nos Estados Unidos. Aproveitamos a data para te apresentar cinco jogos modernos que usam as famosas cartas, veja a lista abaixo:

1. Oito Louco: Neste jogo de descarte, os jogadores se revezam jogando cartas que combinam com o naipe ou o número da carta anterior. Os "8" são cartas especiais que permitem ao jogador escolher um novo naipe. O objetivo é ser o primeiro a se livrar de todas as cartas, e qualquer jogador pode pegar uma carta nova do monte a qualquer momento, mesmo que tenha uma jogável. Suas regras lembram o popular jogo UNO.

2. À Pesca: Os jogadores buscam formar conjuntos de quatro cartas do mesmo valor (como quatro Reis). Cada jogador recebe cinco cartas e, na sua vez, pede a um adversário uma carta específica. Se o oponente tiver essa carta, ele deve entregá-la. Caso contrário, o jogador deve "pescar" uma carta do monte. Se a carta pescada for a que ele pediu, pode continuar jogando. O jogo termina quando todas as cartas são usadas e o jogador com mais conjuntos vence.

3. Batalha: Dois jogadores recebem um baralho dividido igualmente e jogam cartas simultaneamente. Quem tiver a carta de maior valor recolhe ambas. Em caso de empate, ocorre uma "batalha": os jogadores colocam uma carta virada para baixo e outra para cima; quem vencer essa rodada leva todas as cartas envolvidas. O jogo continua até que um jogador ganhe todas as cartas do oponente.

4. Snap: Cada jogador forma uma pilha com suas cartas viradas para baixo e, na sua vez, vira uma carta. Se dois jogadores virarem cartas de valor igual, o primeiro a gritar "Snap!" leva as duas pilhas. Se ambos gritarem ao mesmo tempo, as pilhas são colocadas no centro como "pote Snap". O jogador que vira uma carta igual à do pote também pode gritar "Pote Snap!" e ganhar as cartas. O vencedor é quem acumula todas as cartas.

5. Solteirona: Neste jogo, o objetivo é formar pares e descartá-los até que todas as cartas tenham sido combinadas, exceto uma – a "solteirona". Após as cartas serem distribuídas, os jogadores removem pares de sua mão e, em seguida, retiram cartas da mão do jogador à sua esquerda para tentar formar mais pares. O jogo segue até que apenas a carta sem par permaneça, e o jogador que ficar com ela perde.

Ações do Dia do Baralho

Uma das atrações mais emocionantes deste ano é o COPAG nas Alturas, um bar suspenso por guindaste, que será montado no Parque Villa-Lobos, em São Paulo. Com acesso gratuito, os visitantes poderão desfrutar de partidas de poker e drinks exclusivos a 50 metros de altura, enquanto contemplam uma vista deslumbrante da cidade. A atração permanecerá nos ares até o dia 15 do mês e tem acesso gratuito ao público.

Além das atividades no parque, a COPAG lança a promoção Se Joga em Vegas, que levará um vencedor e seu acompanhante para uma viagem inesquecível a Las Vegas, com todas as despesas pagas. Para participar, basta adquirir dois produtos da linha 139 ou qualquer baralho plástico estojo duplo, e cadastrar o cupom fiscal no site oficial da promoção: https://sejogaemvegas.com.br/. A promoção vai até o dia 7 de novembro, e o sorteio será realizado no dia 23 de novembro. A empresa também faz torneios de Poker e Truco em bares de São Paulo e Rio de Janeiro.