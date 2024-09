Lukinhas estreia no Rock in Rio e leva os sonhos da juventude da comunidade

Em sua estreia no Rock In Rio, Lukinhas leva a energia do pagode urbano para o Espaço Favela do festival, se mostrando muito feliz por estar ali, realizando um sonho, segundo ele, podendo ser referência para jovens que vêm do mesmo lugar que ele.“Tô muito feliz e grato pela oportunidade. Assim que recebi a notícia me lembrei de quando comecei minha carreira, de onde eu venho não temos a oportunidade de sonhar com esse lugares, sabe?”, disse Lukinhas

Já tendo trabalhado com Mumuzinho, Vitão, Ludmilla, Emicida e Gloria Groove, Lukinhas comenta sobre a demora para a presença brasileira no Palco Mundo, vinda apenas com Iza em 2022, com quem o artista também trabalhou. “Ao longo da minha carreira pude compor para artistas que estão ali, mas nunca pensei que um dia poderia ser eu. Apenas em 2022 tivemos Iza no palco mundo, foi a primeira cantora brasileira a já estar ali com 38 anos de festival, como que há forma de sonhar que é possível? Não nos vemos ocupando esses lugares, são muito distantes para nós.”, comentou o artista.



Buscando levar a voz e a representatividade para os jovens pretos que não recebem as devidas oportunidades, para realizar os sonhos e objetivos, podendo ser modelo e espelho para os garotos que sofrem com isto, Lukinhas comentou sobre a sua presença no Espaço Favela e sua satisfação pela oportunidade de estar alí. “Vou estar no Espaço Favela, representando os meus, levarei a voz de milhares de jovens pretos que são marginalizados por um sistema e sociedade que invalidam nossos sonhos e nos tiram oportunidades. Estou feliz por mim, mas sei o quanto isso significa pra quem vem de lá.”

Com o lançamento recente do álbum “Pagode Urbano #01”, Lukinhas traz feats com Vitão, Gica e Ítalo Melo, já ultrapassando milhões de visualizações nas plataformas de música, com “Quatro da Manhã” e “Gingado Dela”, que estarão presentes em sua apresentação no Rock In Rio.