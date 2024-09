Idosos redescobrem a alegria e a saúde com o Projeto Ativa Idade no RJ

Em muitas comunidades do Rio de Janeiro, onde as dificuldades do dia a dia pesam mais sobre os ombros, um projeto vem trazendo esperança e alegria para quem mais precisa. O Projeto Ativa Idade, criado pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Humano (INADH) em parceria com o Ministério dos Esportes, já transformou a vida de mil idosos em várias regiões do estado. Com aulas de ginástica e momentos de lazer, esse projeto tem provado que é possível envelhecer com saúde, dignidade e, acima de tudo, com um sorriso no rosto.

Para muitos desses idosos, que vivem em áreas de risco social, o projeto foi um respiro em meio a tantos desafios. Participar das atividades físicas e interagir com outras pessoas trouxe de volta uma vitalidade que eles julgavam ter perdido. Dona Maria, de 72 anos, mora em uma dessas comunidades e compartilha emocionada:

"Eu vivia tão sozinha, triste, sem vontade de sair de casa. Desde que comecei no Ativa Idade, sinto minha saúde melhorando e, mais importante, fiz novos amigos. A gente ri, se diverte e sente que a vida tem mais cor."

Relatos como o de Dona Maria são frequentes. Muitos dos idosos atendidos pelo projeto estavam em um estado depressivo e, com a ajuda dos profissionais de educação física, foram redescobrindo aos poucos a alegria de viver. Rosely Soares, diretora do INADH, explica a importância dessa iniciativa:

"Envelhecer com saúde e qualidade é o que todos merecem, mas infelizmente muitos idosos que vivem em áreas de risco social são esquecidos. O Projeto Ativa Idade tem sido essa ponte para que eles possam ter acesso a atividades que transformam suas vidas."

O projeto tem duração de 12 meses e funciona de segunda a sexta-feira, sempre com uma equipe qualificada e cheia de empatia. Para esses profissionais, não se trata apenas de oferecer aulas de ginástica, mas de criar um ambiente acolhedor onde os idosos possam se sentir vistos, ouvidos e respeitados.

"Ver o brilho nos olhos deles, o sorriso ao completar uma atividade, é o que mais nos motiva", conta João, um dos educadores físicos envolvidos no projeto. "Sabemos que não estamos só melhorando a saúde física, estamos devolvendo a vontade de viver."

Apesar dos desafios financeiros e logísticos, o INADH continua firme em sua missão de levar o Projeto Ativa Idade para cada vez mais idosos em situação de vulnerabilidade. A equipe acredita que, por meio da atividade física e da convivência em grupo, é possível oferecer um futuro mais feliz para quem, muitas vezes, já se sente esquecido.

Para saber mais sobre esse e outros projetos que fazem a diferença, visite o site inadh.org.br ou siga as redes sociais @inadhoficial.