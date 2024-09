Allan Barros CEO do acelerai empresa criada junto com Rodrigo Faro ha 5 anos e inova o mercado agora com Aceleraí Jingles.

É um grande marco para o Grupo, por romper uma barreira musical importante sobre os direitos de paródias musicais brasileiras, atualmente gerenciadas pela Sony Music.

“A música é uma das ferramentas de comunicação mais fortes que existem. A música fotografa as emoções das nossas vidas. Quando vimos o que é o Aceleraí, na hora ficou evidente que ter músicas de sucesso poderiam potencializar ainda mais as campanhas de pequenos e médios anunciantes por todo o país. Estar junto neste novo formato de publicidade é colocar a música sempre perto de onde o povo está. Qual artista não quer isto?” Cristiano Pucci, executivo da indústria da Música, sócio da empresa ODE Produções Poéticas Ltda



já se consolidou com um elenco de grandes artistas e, após o lançamento da vertical de esportes, estamos liberados em apresentar o Aceleraí Jingle. Agora, pequenas e médias empresas poderão agregar jingles de músicas de sucesso às suas campanhas publicitárias com celebridades. E ainda neste ano, traremos mais novidades, sempre buscando inovar e acelerar negócios em todo o Brasil"

“Ter colocado a Sony Publishing no trilho da Aceleraí é da maior importância institucional e, principalmente, como um novo serviço que podemos oferecer aos nossos autores. Se o mercado da música é bem sonoro, o da publicidade não fica atrás. Fico muito feliz de estar inaugurando este novo formato e colocar nosso catálogo musical a serviço da comunicação de uma especificidade de empresários de todo o Brasil.” Marcos Pompiano, Sony Pública.

CHEGOU O ACELERAÍ JINGLES.

Uma super novidade já disponibilizada para você na plataforma Aceleraí! A partir de agora suas campanhas publicitárias, além da possibilidade do uso de celebridades, você poderá adicionar JINGLES especiais de músicas de sucesso.

E tudo isso, muito fácil:

através da plataforma do Acelerái, você terá acesso a JINGLES de paródias criativas de músicas de grande sucesso nacional, adaptadas e distribuídas para serem usadas nos principais dados e eventos do calendário do varejo, potencializando a força de comunicação da sua marca.

JINGLE'S COM PARÓDIAS DE MÚSICAS QUE MARCARAM GERAÇÕES COMO XUXA E MAMONAS ASSASSINAS.

Estudos comprovam que letras e ritmos das músicas ajudam a fortalecer conexões corporativas. A comunicação através da música tem a força e a capacidade cognitiva de causar interações emocionais e na memória, provocando aproximações, sentimentos de união e interação social, fatores determinantes na percepção e lembrança da marca.

Agora você sabe: além de todas as vantagens de produção e a possibilidade de uso de grandes celebridades, na plataforma do Aceleraí você poderá adicionar uma música para fortalecer a comunicação de sua marca: www.acelerai.com.br. Acesse o site e não perca essa grande novidade! Aceleraí. Uma plataforma de comunicação em constante inovação e evolução, e com um único objetivo: sua empresa crescer.