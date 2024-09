Lucas Buda usa visibilidade após "BBB24" para apoiar projeto social na Maré

Lucas Buda, ex-participante do "BBB24" e professor de capoeira, está dedicando sua notoriedade para uma causa nobre. Apesar da presença de sua ex-mulher, Camila Moura, no reality "A Fazenda", Lucas mantém o foco em seu trabalho social. Ele se tornou embaixador da campanha "Esporte para PCDs, Esporte para Todos", promovida por um projeto localizado no Complexo da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro.

A campanha visa arrecadar doações para garantir a continuidade do projeto, que oferece atividades esportivas e de inclusão para crianças e adolescentes com deficiência. "Infelizmente, os editais que financiavam o projeto para pessoas com deficiência aqui na Maré acabaram. E esse projeto corre o risco de fechar", afirma Lucas, destacando a urgência da situação.

Fundada no ano 2000, a ONG Luta Pela Paz, onde Lucas já deu aulas, oferece diversas modalidades esportivas, como boxe, capoeira, judô e Muay Thai, além de programas de educação e suporte social. O público pode contribuir com doações diretamente pelo site oficial da instituição, lutapelapaz.org, garantindo a continuidade desse trabalho transformador.