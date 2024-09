Sob comando de Clara Funke, Scarpa Intimates estreia na Paris Fashion Week

A Scarpa Intimates fez sua estreia na prestigiada Paris Fashion Week, trazendo uma nova abordagem ao mercado de moda íntima sob o comando de Clara Funke, CEO e diretora criativa da marca. Conhecida por seu olhar moderno, Clara apresentou uma coleção inovadora que une sensualidade, conforto e sustentabilidade, elevando o conceito tradicional de lingerie.

A coleção foi criada para a mulher contemporânea, oferecendo peças que combinam funcionalidade e elegância. Com tecidos de alta qualidade e cortes refinados, cada item busca valorizar a silhueta feminina de forma natural, indo além do uso íntimo. As lingeries da Scarpa Intimates se destacam como peças versáteis, capazes de compor looks sofisticados para qualquer ocasião.

Clara Funke, ao desafiar os limites da moda íntima, transforma a categoria em um segmento de luxo prático, associando suas criações ao empoderamento feminino. Além do desfile, a trajetória de Clara na Paris Fashion Week será documentada em um filme, que vai mostrar os bastidores de sua primeira participação no evento, destacando o processo criativo por trás da coleção.



Com sua estreia internacional, a Scarpa Intimates se posiciona como uma marca inovadora e promissora, pronta para conquistar o mercado global e se firmar como referência em moda íntima de alto padrão.