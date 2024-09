Dr. Julian Borges: Disfunção Erétil um alerta precoce para problemas cardíacos

O Que Problemas na Ereção Dizem Sobre a Saúde do Seu Coração? Dr. Julian Borges, médico pesquisador, discorre sobre a disfunção erétil como sinal precoce de risco cardiovascular em homens de meia-idade.

Estudo Revela a Conexão Entre a Disfunção Endotelial ao Aumento de Eventos Cardiovasculares, Dr. Borges Destaca O Papel Crucial do Óxido Nítrico como Importante Intervenção Nutricional.

O autor da revisão sistemática publicada recém publicada no Adv in Journal of Urology and Nephrology (2024, 6(1), 01-05), Prof. Dr. Julian Yin V. Borges, Médico Endocrinologista, aborda perspectivas translacionais entrea conexão da disfunção erétil como sinal precoce dedoenças cardiovasculares. Os resultados da pesquisa demonstraram que ambas condições estão interligadas pela disfunção do endotélio— a camada muscular interna dos vasos sanguíneos — essa condição comprometeria a capacidade de regulação do tônus vascular de assegurar uma circulação peniana adequada. Esse comprometimento não afetaria apenas a função erétil, mas também estaria associada a um aumento significativo da chance dodesenvolvimento de eventos cardíacos.

O Dr. Borges, além de Endocrinologista, também é médico com título de especialista em Nutrologia, com 22 anos de ampla experiência clínica, explica a importância desses resultados: "A disfunção endotelial é um fator causal que liga a disfunção sexual às doenças cardiovasculares, aproximadamente 40% dos homens com 40 anos de idade e até 70% dos homens com 70 anos ou mais relatam algum grau de disfunção erétil (DE), e embora a DE seja uma condição multifatorial, quando elaocorre devido à alteração no endotélio vascular, ela afeta a capacidade dos vasos sanguíneos de se dilatarem adequadamente, o que é essencial tanto para a função sexual quanto para a saúde do coração."

Ele também destaca que a abordagem nutrológica para tratar essa condição, em nível molecular, tem foco na regulação da via do óxido nítrico (NO), um potente vasodilatador vital para a saúde dos vasos sanguíneos e para a função erétil. A suplementação com nitratos, presentes em alimentos ricos em nitrogênio, tem sido estudada como uma estratégia eficaz para aumentar a disponibilidade de NO no organismo.

Em resposta, o Dr. Borges, autor do estudo, destaca que a inclusão de alimentos como beterraba, melancia e melão na dieta seria essencial, pois são fontes naturais de citrulina, um dos precursores do óxido nítrico (NO). Ele enfatiza a importância de uma avaliação abrangente do paciente por uma equipe médica multidisciplinar composta por Urologista, Cardiologista e Nutrólogo, adicionou a relevância de uma dieta balanceada rica em alimentos que favorecem a produção de NO.

Essa abordagem preventiva seria fundamental para contrabalançar os efeitos do envelhecimento vascular, visto que níveis de óxido nítrico tendem a diminuir com a idade, sua reposição beneficiaria tanto a saúde cardiovascular quanto a função sexual masculina, especialmente no contexto da disfunção erétil. Borges, J.Y.V. (2024). Erectile Dysfunction as a Novel Biomarker for The Onset of Cardiometabolic Vascular Disease Risk in The Aging Male: A Systematic Review and Meta-Analysis. Adv J Uro Nephro, 6(1), 01-05.

Entrevistado: Prof. Dr. Julian Yin Vieira Borges CRM 11.182-GO

Médico Endocrinologista pela SBEM/AMB/CFM RQE Nº9620

Título de Especialista em Nutrologia pela ABRAN/AMB/CFM RQE Nº9074