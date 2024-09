A candidata Iara Amaral por Uberlandia após viralizar se abre com a Gente

Candidata nos fale sobre Defesa dos Direitos das Pessoas com Autismo, quais são suas bases e propostas de leis



Primeiramente obrigada pela oportunidade de aqui nesse grande portal poder contar um pouco da nossa história e projetos que sim vou levar e só vou sossegar quando conseguir









Primeiro lugar Garantia de acesso a medicamentos essenciais para o tratamento e bem-estar de crianças e adultos com autismo.

- Proposta de monitores especializados em escolas, creches e outros ambientes educacionais para dar suporte a crianças com autismo.

Falo com propriedade pois tenho um filho especial e só eu e meu marido sabemos o quanto é difícil .





Primeiro ponto seria de um sistema de monitoramento online, via aplicativo, para que os pais possam acompanhar em tempo real o desenvolvimento e as atividades de seus filhos, pois sabemos bem que em grande parte do país especiais chegam a ser agredidas e maltratadas e isso é crime previsto na lei e você defende ser com

Todas minhas forças, claro que tudo isso está em

especialmente em ambientes educacionais ou terapêuticos.





E sobre os Direitos das Mulheres Candidatas o que você tem para melhorar para nossa cidade



Eu como mulher ouço todos os dias que foram agredidos , espaçadas e até ameaçadas isso dói na gente , porque somos iguais perante a Deus e as mulheres não podem se calar por conta de uma dependência de uma casa comida ou algo do tipo , nós mulheres se unirmos de verdade somos muitos fortes, mas infelizmente escolhemos o silêncio.

Minhas propostas de leis que garantem mais proteção e direitos às mulheres, como a ampliação de programas de apoio a mulheres vítimas de violência doméstica.

- Incentivo a políticas públicas que promovam a igualdade de gênero no mercado de trabalho e o apoio ao empreendedorismo feminino.

Criação de redes de apoio para a saúde mental e física das mulheres, com foco em temas como maternidade, violência e empoderamento.





Essas propostas seriam pontos fortes na campanha, especialmente em temas sensíveis e de grande impacto para famílias de Uberlândia. Isso mostraria um compromisso com a inclusão e a defesa dos direitos de grupos vulneráveis.

Um aplicativo que já existe em várias cidades, que uma vez acionado ou pela polícia militar ou pela guarda municipal vai até o local.

E o

Principais leis severas e pesadas aos agressores , só assim vamos conseguir essa vitória que eu vou lutar lá dentro pode ter certeza disso





Candidata para Finalizar

Proteção e Bem-estar dos Animais, que vemos a grande maioria falando disso, mas não sabemos qual a real intenção poderia nos contar o que queremos







Claro com Certeza essa é uma causa muito debatida por vários candidatos mas eu falo e cumpro afinal são meus concorrentes que virão me cobrar na rua cada promessa feita e não cumprida





Uma Política de Castração e Controle Populacional:







Implementação de um programa municipal de castração gratuita para animais de rua e para famílias de baixa renda, com o objetivo de controlar a população de cães e gatos abandonados.

Adoção Responsável:



Criação de campanhas permanentes de incentivo à adoção de animais, além de parcerias com ONGs para facilitar o processo de adoção responsável.

Enfrentamento aos Maus-Tratos:



Propostas de leis mais rígidas para proteção de maus-tratos contra animais e a criação de um serviço de denúncia de abusos, com fiscalização efetiva.

Criação de Abrigos Municipais:



Desenvolvimento de abrigos municipais para acolher animais abandonados, com suporte veterinário e estímulo à adoção.

Educação e Conscientização:



Campanhas educativas nas escolas e na comunidade sobre o cuidado responsável com os animais e a importância da proteção à fauna urbana.

Clínicas Veterinárias Populares:



Propostas para a criação de clínicas veterinárias com atendimento acessível ou gratuito para famílias de baixa renda, incluindo vacinação e tratamentos emergenciais.





Existem muitas cidades que até oferecem gratuitamente a castração animal , que seria uma grande conquista e de muita serventia para a causa animal





Essas propostas podem fortalecer a campanha, mostrando o compromisso com o bem-estar dos animais e a construção de uma cidade mais humana e justa para todos os seres vivos.









Candidata Iara Amaral , gostaria de agradecer de nos atender e poder passar uma realidade que muitos nem sabiam que existiam , que pode sim melhorar todos os segmentos citados , boa sorte no dia 06 de Outubro e se para eleita viremos aqui cobrar seus primeiros 100 dias de exercício.









Eu que agradeço a esse portal gigante que chega a muitas pessoas , muito obrigado de coração e com certeza me cobrar porque estou entrando para fazer a diferença que as mulheres e o povo de Uberlândia precisam





E para finalizar : Reage Mulher

Dia 06 voto Iara Amaral

Número 35234





PROPAGANDA ELEITORAL - UBERLÂNDIA-MG - CNPJ CANDIDATO: 56.609.496/0001-50 - PMB