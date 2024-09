CONTRATO ASSINADO COM BELIEVE DE EXCLUSIVIDADE COM O SELO DE MÚSICA URBANA SONAR MUSIC EM CERIMÔNIA EM PARIS

PARIS, 23/09/2024 – Em uma cerimônia realizada na última semana na sede da Believe em Paris, a Sonar Music, um dos principais selos de funk do Brasil, assinou um contrato de exclusividade com a Believe, uma das maiores empresas de música digital do mundo, consolidando uma parceria de enorme impacto para a música urbana brasileira. O evento contou com a presença de executivos importantes da Believe, incluindo Viktoria Siniavskaia, Presidente do CSEE-MENAT-Américas, Alejandra Olea, Diretora Geral das Américas, e Jaime Costa, Gerente Geral do Brasil e Portugal, além de Diego Douetts e Juninho Santos , fundadores da Sonar Music.

A Sonar Music é lar de alguns dos maiores nomes do funk brasileiro, como MC Kako, DJ Boy, Joãozinho VT, MC Tuto e MC Vine7, que acumulam centenas de milhões de streams nas plataformas digitais. A parceria com o Believe marca um momento significativo tanto para o selo quanto para toda a cena do funk, reforçando a presença global do gênero e garantindo que os artistas do Sonar tenham acesso ao suporte de alto nível e à estrutura de distribuição digital do Believe, soluções à expertise da empresa, seu alcance global e parcerias de longo prazo com os principais serviços digitais.



Alejandra Olea, Diretora Geral das Américas da Believe, celebrou a parceria e enfatizou o compromisso da companhia com gêneros locais brasileiros como o funk: “A Believe tem orgulho de apoiar artistas desde o início até o auge de suas carreiras, e a Sonar Music é um verdadeiro celeiro de talentos em todos os avanços. Nosso trabalho será colaborado ainda mais com o sucesso dos artistas do selo, levando o funk a novas audiências, no Brasil e em todo o mundo”.



Diego Douetts, um dos fundadores do Sonar, também comemorou o novo momento e destacou a importância dessa parceria com o Believe. "Ter a Believe como nossa parceira é algo grandioso, tenho ainda mais certeza conhecendo essa estrutura magnífica aqui em Paris. A chegada do Rodrigo Oliveira como nosso parceiro, utilizando de todo seu conhecimento, conexões e relacionamento, somada a essa parceria com a Believe, nos fortalece muito. Quem ganha é o movimento urbano Aguardem grandes novidades".



Jaime Costa, Gerente Geral da Believe, destacou a diversidade dos talentos da Sonar e como a Believe vai ajudar o selo a chegar ainda mais longe. “A música local é algo que pulsa nos países da América Latina e o funk brasileiro é uma das maiores manifestações de cultura popular de todo o mundo. A Believe está profundamente comprometida em apoiar artistas independentes da música urbana, e fazer parceria com o Sonar, uma referência importante no mercado de funk brasileiro, é um motivo de orgulho para nós. Estamos entusiasmados para levar esse movimento a novos patamares globais”.



Com essa parceria, a Believe e a Sonar Music abrem portas para novas oportunidades, levando uma cultura musical do Brasil para o mundo. A parceria celebra o crescimento do funk e sua força cultural, provando que seu ritmo não conhece fronteiras e continuará ressoando cada vez mais alto. Os próximos lançamentos incluem MC Kako, DJ Boy, Joãozinho VT, MC Tuto e MC Vine7, que prometem trazer ainda mais sucessos para as plataformas digitais.



Sobre a Believe

A Believe é ??uma das principais empresas de música digital do mundo. A missão da Believe é ??desenvolver artistas e gravadoras independentes no mundo digital, oferecendo-lhes as soluções mais fáceis para aumentar seu público em cada estágio de sua carreira e desenvolvimento. Uma equipe apaixonada de especialistas em música digital da Believe em todo o mundo utiliza a plataforma de tecnologia global do Grupo para aconselhar artistas e gravadoras, distribuir e promover suas músicas. Seus 2.020 funcionários em mais de 50 países têm como objetivo dar suporte a artistas e gravadoras independentes com uma experiência digital única, respeito, justiça e transparência. A Believe oferece várias soluções por meio de um portfólio de marcas, incluindo Believe, TuneCore, Nuclear Blast, Naïve, Groove Attack, AllPoints, Ishtar e Byond. A Believe está listada no compartimento B do mercado regulamentado da Euronext Paris (Ticker: BLV, ISIN: FR0014003FE9). www.believe.com



Atualmente em expansão no Brasil, a Believe inaugurou recentemente escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro, Goiânia e Salvador. A empresa global aposta na variedade de talentos e gêneros musicais brasileiros como um diferencial. A lista de artistas do Believe inclui nomes como Gilsons, João Gomes, Bruno & Marrone, Felipe Amorim, Solange Almeida, DJ Matt D, MC Davi e Nattan.