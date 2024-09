Sophia Martins faz estreia em Bienal do Livro em São Paulo

A 27ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo, realizada no Pavilhão de Exposições do Anhembi, consolidou-se como a maior dos últimos dez anos, com 722 mil visitantes, um aumento de 9,39% em relação a 2022. O evento, que ocorreu entre os dias 6 e 15 de setembro, teve seus dois finais de semana com ingressos esgotados antecipadamente pela primeira vez na história, o que refletiu o crescimento expressivo no faturamento das editoras.



Entre os destaques da edição, estava Sophia Martins, empreendedora de renome no mercado imobiliário, palestrante e autora dos livros 'Profissão Milionária: O Que Ninguém Te Disse' e 'Mentes Milionárias: O Segredo dos Empreendedores de Sucesso'. Durante a Bienal, Martins marcou sua primeira participação como escritora, atraindo a atenção do público na sessão de autógrafos.

“Que honra ter sido convidada para autografar meus dois livros na Bienal do Livro! Foi minha primeira participação como escritora nesse evento grandioso, e a experiência superou todas as expectativas. A Bienal é um dos maiores eventos literários da América Latina, reunindo milhares de leitores, autores e editoras em um espaço de troca, cultura e inovação. Estar lá autografando 'Mentes Milionárias' e 'A Profissão de Milhões' foi um marco inesquecível na minha jornada. Agradeço de coração a todos que estiveram ao meu lado hoje. Vocês tornaram esse dia incrível e ainda mais especial!”, afirmou a autora.

Além de escritora, Sophia Martins é uma figura influente nas redes sociais, onde compartilha dicas valiosas sobre vendas, gestão de pessoas e atendimento de luxo, auxiliando profissionais a aprimorar suas habilidades e alcançar o sucesso.

“Que experiência única foi a minha primeira Bienal como escritora! Cada foto mostra um pedacinho da emoção de compartilhar 'Mentes Milionárias' e 'A Profissão de Milhões' com todos vocês. Esses livros estão ultrapassando continentes, conquistando novos públicos e levando suas mensagens de sucesso e transformação para além do Brasil”, disse Martins, destacando o impacto internacional de suas obras.

A Bienal foi celebrada também por Sevani Matos, presidente da Câmara Brasileira do Livro (CBL), que destacou a aprovação de 80% dos expositores e 93% do público. “Isso só reforça a importância da Bienal do Livro para trazer protagonismo ao livro e à leitura, que são os alicerces para uma sociedade mais democrática, justa e próspera”, afirmou Matos em comunicado oficial.