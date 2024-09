Stefany Enes: A Influenciadora Que Enfrenta a Depressão e Inspira Milhões

Stefany Enes é um exemplo de força e resiliência. Embora ela seja hoje uma influenciadora digital de sucesso, com mais de 1,1 milhão de seguidores no Instagram, sua vida não tem sido isenta de desafios. Um dos momentos mais difíceis que ela descobriu recentemente foi o diagnóstico de depressão. Ao invés de esconder essa realidade de seus seguidores, Stefany optou por ser transparente sobre sua condição, mostrando que é possível enfrentar os altos e baixos da vida com coragem e determinação.





“Eu passo por um período difícil, mas não deixo isso me abalar. Tomo medicação, faço terapia e me mantenho ativo com exercícios físicos”, compartilha Stefany. A decisão de falar abertamente sobre sua depressão e os tratamentos que foram aplicados, como a terapia e a prática de atividades físicas, foi uma forma de mostrar que mesmo as pessoas que parecem ter uma vida perfeita nas redes sociais enfrentam suas batalhas internas.





A influenciadora acredita que essa transparência é um dos motivos pelos quais ela tem uma conexão tão profunda com seu público. "Eu sou muito transparente nas coisas que mostro e falo. Acho que isso gera uma certa intimidação com o seguidor, que está ali todos os dias acompanhando minha vida", diz. O que torna sua trajetória ainda mais inspiradora é o fato de que, mesmo enfrentando a depressão, Stefany continua trazendo conteúdo alegre e positivo para suas redes. “Eu venho todos os dias nas minhas histórias com a missão de trazer alegria diante das adversidades”, conta.





Além de sua presença marcante nas redes sociais, Stefany também destaca o apoio de sua família, principalmente de seu marido Bruno Lima, como uma das principais fontes de força para continuar sua caminhada. "O Bruno sempre esteve ao meu lado. Foi ele quem me convidou às redes sociais, e desde então eu segui firme, sempre buscando melhorar e criar novos projetos", afirma.





Com o apoio da família e o carinho de seus seguidores, Stefany segue firme, enfrentando as adversidades de frente e inspirando milhares de pessoas a fazerem o mesmo. Seus planos futuros incluem o desenvolvimento de novos projetos no YouTube, onde espera compartilhar ainda mais de sua jornada pessoal e profissional, sempre com a mesma cortesia e coragem que conquistou tantos seguidores.