A renomada atriz e modelo Suzi Sassaki retorna às telinhas e traz consigo surpresas para o ano de 2024

Suzi Sassaki Atriz e influenciadora brasileira. Ficou conhecida por participar do concurso Musa do Brasil em 2017, onde foi eleita como a quarta mulher mais bonita do Brasil onde representava o estado de Goiás. Já foi assistente de palco do programa Você na TV!, da RedeTV!. Recentemente em 2023 participou do Reality A Fazenda 14 na RecordTV.



Em 2017 se tornou a musa da escola de samba Acadêmicos do Tucuruvi, garantido o seu corpo totalmente natural, além de possuir traços orientais no corpo. Em sua carreira, Suzi também fez diversos trabalhos internacionais, incluindo campanhas publicitárias em Nova York e em outros países.



Desde o ano de 2011, Suzi vem se destacando no cenário teatral como uma talentosa atriz em Tamborzada (Teatro Cacilda Becker), 2012 - Branca de Neve e os Sete Anões (Citibank Hall), 2013 - O Pequeno Príncipe (Teatro Vannucci), 2014 - A Dama do Mar (Teatro Laura Alvim, 2015 - Num Sonho de Cristal (Teatro Arthur Azevedo) 2016 - Peter Pan (Teatro Armando Gonzaga)



Suzi também tem passagens em grandes emissoras como SBT e BAND em quadros de Programa. No momento, a atriz está conquistando reconhecimento em programas de televisão de grandes emissoras segundo e trazendo muitas surpresas para o semestre de 2024.

