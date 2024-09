Filippe Ribeiro anuncia o lançamento de seu livro "Como Empreender do Zero"

O empresário Filippe Ribeiro, de 29 anos, foi liberado pela polícia após prestar depoimento sobre um suposto envolvimento em um grupo de fraudes do qual afirma não fazer parte. Detido temporariamente, o jovem empreendedor assegurou sua inocência e voltou a exercer seu trabalho de maneira legal.

"Durante os últimos 7 anos, tenho dedicado meu tempo entre meu trabalho, minha família e meu propósito, que é transformar vidas. Meu filho vai nascer agora, quero dar a oportunidade de outros pais darem a mesma estrutura que dou à minha família, de forma digna e honesta", declarou Filippe Ribeiro, reafirmando seu compromisso com a transparência e a ética.

O empresário também anunciou o lançamento de seu livro "Como Empreender do Zero" e revelou planos de fundar um instituto voltado para jovens empreendedores. O objetivo do instituto será fornecer as ferramentas necessárias para que novos empreendedores alcancem o sucesso, finalizou sua declaração reafirmando seu propósito: "Meu propósito é transformar vidas, ajudando o número máximo de pessoas, e não o contrário. Sou digno, honesto e estou à disposição para esclarecer quaisquer fatos."