Tuka Carvalho é o legado de uma das maiores rádios do Brasil

Recentemente, tendo inaugurado a sua sexta filial, em Resende, no Rio de Janeiro, a FM O Dia, liderada por Tuka Carvalho, segue crescendo e aumentando seu nível de excelência enquanto empresa e organização. Trabalhando com grandes artistas da música brasileira, a rádio tem uma energia diferente e especial, tanto nos projetos produzidos, quanto na programação diária.

Tuka Carvalho, o principal nome por trás deste legado da FM O Dia, se tornou CEO da empresa há 5 anos, depois de ser o gestor do artístico e eventos, desde 2013 e também, atuou por trás da carreira de grandes artistas, como Dilsinho, por exemplo, um dos destaques da música brasileira atualmente. Hoje, o também empresário, é responsável pela carreira da cantora e ex-BBB Marvilla, que já lançou trabalhos com Péricles, Sorriso Maroto e outras grandes figuras.

“Não existe fórmula. Até porque, se existisse, os empresários iriam ficar replicando o sucesso. Eu acredito na vontade, na dedicação e, claro, no 'dedinho do Papai do Céu' para colocar o artista no lugar certo e na hora certa para o jogo virar. Agora, se tratando de empresas ligadas à música, ter uma equipe muito boa e comprometida faz com que se chegue ao sucesso! Este é o caso da FM O Dia, que tem a melhor equipe de rádio do Brasil disparado!”

A visão estratégica e inovadora de Tuka Carvalho, é peça essencial para os projetos e o sucesso da rádio, tendo em vista a expansão notória da imagem e do nome da FM O Dia, estando cada vez mais presente em diferentes cidades e locais, o que aumenta o desenvolvimento e as projeções da empresa.

“A FM O Dia é uma marca muito consolidada há anos, tendo a maior audiência do Brasil e sendo a marca com a maior em relevância no mercado do Rio de Janeiro. Agora, o desafio é tornar essa força regional e nacional. Posso afirmar que a FM O Dia será o maior grupo de rádio do Brasil.”

Sendo o local da primeira aparição de diversos artistas projetados nacionalmente, como Belo, Sorriso Maroto, Thiaguinho, Ferrugem, Dilsinho, Ludmilla e Anitta, a FM O Dia detém a a maior audiência do país no meio rádio, consolidando a marca como um dos principais players da indústria fonográfica.

Realizando a produção do projeto “Respeita a Minha História”, a rádio trabalhou com os maiores nomes do pagode, como Ferrugem, Thiaguinho, Xande de Pilares, Sorriso Maroto, Grupo Pixote, Turma do Pagode e muito mais, trazendo a regravação de grandes sucessos atemporais do pagode e do samba, em diferentes vozes. A FM O Dia, também é responsável pelas produções do projeto Trilogia, formado por Vitinho, Suel e Rony Lúcio, que recentemente lançaram um novo single, chamado ‘Essencial’, disponível desde o dia 23 de agosto nas plataformas de música.

“No segmento de produção musical destaco o Trilogia - projeto que tem 100% de curadoria nossa - que reúne artistas populares e de grande expressão 'da rua'. Neste produto, produzimos música, clipe, show e planejamos todo o MKT de lançamento e divulgação. Também produzimos singles como, por exemplo, o que fizemos com Thiaguinho e L7nnon ("Vai valer a pena"); com os grupos Envolvência e Di Propósito ("Agora sou eu") e com Kevin O Chris, Vitinho e Hitmaker ("No love").”, completa Tuka.