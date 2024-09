Pesquisa mostra Hugo Prado liderando: favorito para vencer no 1º turno

Hugo Prado lidera com folga as intenções de voto em Embu das Artes, com 55,62%, segundo pesquisa estimulada

Na corrida eleitoral para a prefeitura de Embu das Artes, o candidato Hugo Prado aparece com ampla vantagem, liderando a pesquisa realizada entre os dias 24 e 25 de setembro de 2024. O levantamento, conduzido pelo instituto SEBRAM Pesquisas, revela que Prado conta com 55,62% das intenções de voto, destacando-se à frente de sua principal adversária, Rosângela Santos, que obtém 22,87% de apoio popular.

Pesquisa Espontânea: Os demais candidatos, como Antônio Cavalcante e David Orlandi, somam apenas 1,24% e 0,74%, respectivamente. Ainda, 4,20% dos eleitores entrevistados declararam intenção de votar nulo ou em branco, e 15,33% se mantiveram indecisos ou preferiram não opinar.

Pesquisa Estimulada:

A pesquisa, que envolveu 809 entrevistados de diferentes bairros da cidade, apresenta uma margem de erro de 4,5 pontos percentuais e um nível de confiança de 95%. Os dados evidenciam uma forte consolidação de Hugo Prado na liderança, indicando um cenário favorável para sua candidatura. Em contrapartida, Rosângela Santos enfrenta o maior índice de rejeição entre os eleitores: 42,65% afirmaram que não votariam nela de forma alguma.

Pesquisa de Rejeição:

Validação oficial da pesquisa reforça credibilidade dos resultados

A pesquisa foi registrada oficialmente no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-02014/2024, e foi contratada pelo Instituto Nova S.P. Pesquisas Consultoria Assessoria Jornalismo e Marketing LTDA. Segundo o registro, o estudo foi realizado nos dias 20 e 21 de setembro de 2024, com 800 eleitores entrevistados e uma margem de erro máxima de 5 pontos percentuais, garantindo a precisão e confiabilidade dos dados.

Esses números refletem o panorama atual das eleições em Embu das Artes, posicionando Hugo Prado como o principal nome na disputa. O resultado aponta para um cenário desafiador para os demais candidatos, que terão de intensificar suas campanhas para tentar reverter o quadro antes das eleições.