'Scarpa Intimates' tem estreia de sucesso na Paris Fashion Week

'Scarpa Intimates' estreia com sucesso na Paris Fashion Week - (crédito: Acervo Pessoal)

No dia 23 de setembro de 2024, a marca “Scarpa Intimates”, da estilista Clara Funke, realizou seu primeiro desfile na renomada passarela da Paris Fashion Week, no prestigiado “Les Salons Hoche” O evento foi um marco na carreira da estilista, contando com a presença de celebridades e influenciadores, como Cela, que abrilhantaram a plateia.

A marca apresentou sua primeira coleção, “inspirada na mulher versátil”, com peças únicas que destacavam uma variedade de cores e tecidos. Cada criação mostrou a essência da versatilidade feminina, sendo altamente elogiada pelos críticos de moda e aclamada pela mídia. Clara Funke revelou que essa foi apenas a primeira de muitas participações no evento e que já há uma data marcada para o próximo desfile na temporada seguinte.



Uma das grandes surpresas da noite foi a colaboração com o renomado estilista de alta costura “Bruno Silva”, que trouxe para a passarela um casaco inspirado no vintage de “Christian Dior”. A peça, elaborada artesanalmente em um processo que levou dois meses, foi um dos destaques da coleção.



O desfile contou também com o talento do hair artisan “Allan Carty”, que fez sua estreia como cabeleireiro na Semana de Moda, assinando a beleza das modelos. Clara Funke, com sua primeira aparição de grande destaque na passarela mundial, mostra que a “Scarpa Intimates” veio para ficar e promete continuar inovando e surpreendendo nas próximas temporadas.