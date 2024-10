Ex-reality é convidada para ser musa da escola de samba Barroca de SP

Em um verdadeiro grito de liberdade e empoderamento, Ana Paula Oliveira, a ex-reality que conquistou corações e holofotes, foi surpreendentemente convidada a se tornar a musa da renomada escola de samba Barroca Paulistana. Aos 50 anos e cheia de garra, ela não apenas aceita o desafio, mas também promete desmantelar os preconceitos etários que ainda permeiam nossa sociedade.



“Fiquei muito feliz ao receber o convite, me senti lisonjeada, pois o carnaval já faz parte da minha vida, é algo que quero estar presente todos os anos,” declara Ana Paula.

Mas ela não se contenta em ser apenas mais uma musa: Ana Paula tem uma mensagem poderosa. “A mensagem é para que nunca desistam de seus sonhos, idade não influencia em nenhum aspecto,” afirma. Esta é uma chamada à ação para todas as mulheres que deixam que o peso dos anos as impeça de sonhar e realizar. Em tempos onde a juventude é idolatrada, Ana Paula surge como uma gigante, mostrando que a vida realmente começa aos 50.

A preparação da musa para o Carnaval é uma verdadeira transformação. “Já comecei a me preparar, já estou com rotina e cuidado com a alimentação, treinos, para brilhar na avenida,” conta, revelando que ela está pronta para deixar sua marca na tradição carnavalesca. Com garra, dedicação e um corpo em forma.

E o impacto de Ana Paula comenta ser um incentivo para mulheres que acham que ali não é mais o seu lugar. “Acredito que seja um incentivo para que outras mulheres possam realizar tudo que almejam. Nós mulheres podemos ser o que quisermos,” revela.

Como qualquer trajetória, os desafios não têm sido poucos. “Na verdade, foram muitos desafios a serem enfrentados. Não recebi apoio de ninguém, apenas do meu marido e filho,” Ana Paula desabafa, trazendo à tona a dureza do caminho que trilhada. No entanto, a musa revela que não se abalou facilmente. "Não me deixei levar por conselhos negativos, e fui em busca dos meus sonhos,” conta.

Aos 50 anos, Ana Paula Oliveira fala sobre ser musa nessa idade, desabafa sobre eterismo e quebra de tabus (foto: Reprodução Instagram)

Ana Paula também abraça a rica cultura do samba, contando que a sua paixão pela dança floresceu, “a primeira vez que desfilei como musa no ano passado”, lembra. Seu amor pelo samba agora é uma extensão de quem ela é, e sua alegria em represar essa tradição é contagiante.

Ana Paula deixa uma mensagem para todas as mulheres que lidam com a questão da idade e autoestima: “Erga a cabeça e esteja ciente que você tem o seu valor, não somos jovens, mas temos experiência,” finaliza.